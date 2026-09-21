Germania, l’AfD prima in Meclemburgo-Pomerania e Cdu fuori, a Berlino vince Linke

ROMA (ITALPRESS) – L’AfD ha vinto le elezioni regionali nel Meclemburgo-Pomerania Anteriore attestandosi al 38,2%, al secondo posto si piazza la SPD con il 35,5%, secondo i dati ufficiali resi noti dall’ufficio elettorale regionale. Seguono la sinistra radicale di Die Linke al 6,5% e Verdi al 5,7%. Un crollo per la CDU che si ferma al 4,9%, sotto la soglia di sbarramento del 5%, e per la prima volta nella storia fuori dal parlamento regionale, seguita dall’alleanza BSW al 4,8%. Per il partito del cancelliere Friedrich Merz si tratta del peggior risultato mai registrato in un’elezione locale dalla nascita della Repubblica Federale.

Di conseguenza, nel nuovo parlamento l’AfD avrebbe 32 seggi, la SPD 29, mentre Die Linke e i Verdi ne avranno 5 ciascuno. La maggioranza è fissata a 36 seggi. Risultati che non sarebbero più sufficienti per riproporre la coalizione rosso-rossa; l’ipotesi più probabile è ora la formazione di una coalizione rosso-rosso-verde.

Alle elezioni per la Camera dei rappresentanti, il partito Die Linke (Sinistra) è diventato per la prima volta nella sua storia la forza politica più forte della capitale tedesca. Secondo i risultati preliminari ufficiali pubblicati nella notte, Die Linke ha ottenuto il 25,7% dei voti, superando la CDU, ferma al 18,8%. L’AfD si è classificata terza con il 16,3%, seguita dai Verdi con il 14,3%. L’SPD è scesa al minimo storico del 12,1%. Il BSW non è riuscito a superare la soglia del 5% e si ferma al 4,7%. Anche l’FDP non è riuscita a entrare in parlamento, ricevendo il 2,5% dei voti.

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