Fazio a ‘Tale e Quale Show’, Conti gli chiede di imitare Vespa e lui: “Vuoi che cada dalle scale?”

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Grande ritorno di Fabio Fazio su Rai1. Il conduttore di 'Che tempo che fa' è stato ospite speciale nel ruolo di giudice a 'Tale e Quale Show', il varietà condotto da Carlo Conti, tornando così sulla rete che per anni lo ha visto protagonista. "Un grande amico, un grande collega, un grandissimo collega che ci fa un grande regalo a essere qui questa sera", lo ha presentato Conti, assicurando che tra di loro "non ci sarà mai alcuna rivalità". Accolto dal pubblico con una standing ovation, Fazio ha ricordato con emozione gli anni in Rai: "Erano quarant'anni che non tornavo". Non è mancato nemmeno un riferimento alla sfida televisiva per la prossima stagione: “Me l’hai fatta grossa. Quest’anno è il mio ultimo anno di contratto, portiamo Il Tavolo al mercoledì e tu mi sposti Tale e Quale Show. Come faccio a vederti?", ha scherzato Fazio. Immediata la replica di Conti: “E io come faccio a vederti?". Poi Conti ha chiesto a Fazio come fosse messo con le imitazioni e se fosse in grado di imitare Bruno Vespa. Fazio ha colto la palla al balzo e strappando una risata in studio ha detto: "Vuoi che cada dalle scale?". Una battuta riferita all'incidente avuto recentemente dal giornalista, apparso poi in onda a 'Cinque Minuti' con i segni della caduta sul volto.

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