Costituito il Gruppo Storia all’interno dell’Associazione “Incontriamoci in Biblioteca”

CALTANISSETTA. Si è costituito un nuovo gruppo tematico all’interno dell’Associazione Incontriamoci in Biblioteca. ” Siamo felici di comunicare che all’interno dell’Associazione Incontriamoci in Biblioteca è nato un nuovo gruppo tematico ” – afferma Gianfranco Cammarata, presidente dell’aps.

” Dopo la costituzione dei gruppi di Filosofia e di Linguistica alcuni dei più impegnati e valenti storici del nostro territorio hanno formato il Gruppo Storia. Ne fanno parte Sonia Zaccaria, Stefania D’angelo, Luigi Santagati, Giuseppe Giugno e Angelo Salamone. Altri potranno inserirsi durante il cammino. L’obiettivo del gruppo, così come per i due gruppi già operanti, è quello di realizzare (almeno ) un evento storico l’anno, con l’Associazione Incontriamoci in Biblioteca che si farà carico dell’organizzazione e della comunicazione. ” Siamo certi che altri gruppi tematici si formeranno e ciò darà altre occasioni di crescita culturale all’intero territorio siciliano. ” – conclude Filippo Inserra, altro componente dell’associazione.