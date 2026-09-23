“Sicilia che piace 2026”, il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta quinto in graduatoria con il progetto “Sicilia nel Cuore”, Bruzzaniti: “Soddisfatto per questo riconoscimento”

Il Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta si è classificato al quinto posto, con 80 punti, nella graduatoria regionale di “Sicilia che piace 2026”, promosso dall’Assessorato regionale delle Attività Produttive, ottenendo il finanziamento massimo di 20.000 euro per la realizzazione del progetto “Sicilia nel Cuore”.

L’iniziativa, svoltasi nei giorni scorsi a Caltanissetta, ha riscosso una grande partecipazione di pubblico, grazie alla proposta che ha unito musica, street food e prodotti tipici del territorio provinciale.

«Sono soddisfatto di questo riconoscimento – afferma il delegato Gianluca Bruzzaniti – perché conferma il valore dell’iniziativa e dimostra quanto sia importante, per ogni amministrazione, individuare risorse aggiuntive rispetto a quelle proprie, così da sostenere progetti capaci di valorizzare e promuovere il territorio. Questi 20 mila euro non rappresentano un punto di arrivo, ma una risorsa per costruire nuove opportunità e guardare al futuro con maggiore ambizione».