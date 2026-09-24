Etna, nuova emissione di cenere: nube alta quattro chilometri

Nuova emissione di cenere dall’Etna. Sul vulcano si sta formando una nube alta quattro chilometri, la cenere si disperde verso sud-est. L’Osservatorio etneo dell’Istituto nazionale geofisica e vulcanologia sta monitorando la situazione sul vulcano emanando un avviso per il traffico aereo (Vona, Volcano observatory notice for aviation) di colore rosso (il precedente era arancione). (Sac/Dire)(Foto di repertorio)