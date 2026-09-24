Caltanissetta. All’Asp firmati i contratti per la guida delle Unità Operative “Screening Ca Service Cervice Uterina e “Screening Ca Colon Retto”

CALTANISSETTA. Si è tenuta presso i locali della Direzione Generale dell’ASP di Caltanissetta, la formalizzazione del conferimento degli incarichi quinquennali di responsabilità per due strutture chiave dell’assistenza preventiva aziendale: le Unità Operative Semplici a Valenza Aziendale U.O.S.D. “Screening Oncologico Ca Cervice Uterina” e U.O.S.D. “Screening Ca Colon-Retto”, entrambe afferenti alla Direzione Sanitaria Aziendale.

La firma dei contratti individuali segna un passaggio strategico per la sanità provinciale, mirato a consolidare e potenziare i programmi di diagnosi precoce previsti dai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA) e rivolti alle popolazioni target del territorio. Alla firma erano presenti il Direttore Generale, Dott. Salvatore Lucio Ficarra e il Direttore Amministrativo, Dott. Salvatore Lombardo.

Alla guida dell’Uosd “Screening Oncologico Ca Service Uterina” è stata nominata la Dr.ssa Daniela Anzelmo, Dirigente Medico specialista in Ginecologia e Ostetricia. Laureata e specializzata con il massimo dei voti, la Dr.ssa Anzelmo vanta una ultraventennale esperienza sul campo all’interno dei servizi territoriali e consultoriali dell’Azienda. Dal 2004 è infatti dirigente medico a tempo indeterminato e dal 2023 è titolare al Consultorio Familiare 2 di Caltanissetta. In precedenza ha inoltre diretto il Centro Irisia adibito alle attività di diagnosi prenatale ed ecografia ginecologica. Nel corso degli anni ha consolidato un’elevata competenza nella diagnosi e prevenzione dei tumori del basso tratto genitale femminile e nella fisiopatologia della riproduzione, operando come operatore accreditato SICPCV in colposcopia e facendosi promotrice di numerosi progetti su scala provinciale per il Percorso Nascita, l’allattamento e lo screening del cervicocarcinoma.

La responsabilità dell’Uosd “Screening Ca Colon Retto” è stata affidata al Dr. Gaetano Cristian Morreale, Dirigente Medico specialista in Gastroenterologia ed Endoscopia Digestiva. Laureato e specializzato con lode presso l’Università degli Studi di Palermo, il Dr. Morreale dal 2017 presta servizio a tempo pieno presso l’U.O.C di Gastroenterologia degli Ospedali Riuniti S. Elia / P.O. Maddalena Raimondi dell’ASP di Caltanissetta, svolgendo un’intensa attività in endoscopia digestiva diagnostica e operativa emergenze-urgenze e ambulatori specialistici oltre a ricoprire il ruolo di responsabile della videocapsula endoscopica e dell’ambulatorio di Epatologia . Ha affinato la sua formazione attraverso significative esperienze presso centri di riferimento quali il Policlinico di Palermo, l’ISMETT, gli Ospedali Riuniti Villa Sofia-Cervello . Già designato nel 2024 come responsabile provvisorio per la medesima struttura di screening, possiede una ricca produzione scientifica con pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali (H-index 13) e ricopre importanti ruoli istituzionali, tra cui quello di Consigliere Regionale AIGO (associazione Italiana Gastroenterologi ed Endoscolisti Ospedalieri) e revisore dei conti dell’Ordine dei Medici di Caltanissetta. È inoltre tutor designato dalla Università degli studi di Palermo per studenti di Medicina e Chirurgia e docente per la Scuola di Formazione in Medicina Generale.