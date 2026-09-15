Fabrizio Corona entra in politica e lancia il movimento ‘Per la verità’: “Sono il nuovo Berlusconi, ma più bello”

(Adnkronos) – "Siamo un movimento liberale antisistema che pone al centro la libertà dell'individuo stesso". Fabrizio Corona annuncia quella che appare come la sua discesa in campo in politica. In un video di oltre venti minuti pubblicato sul suo canale YouTube, l’ex paparazzo dei vip parla apertamente della nascita di un nuovo movimento, mentre alle sue spalle campeggia quello che sembra il simbolo della formazione: ‘Per la verità – Corona’. Nel lungo intervento, dai toni come di consueto particolarmente enfatici, accesi e polemici, Corona rivendica la volontà di "entrare nel potere per essere l’antisistema", sostenendo che la sua battaglia non riguardi più solo l’informazione ma "il concetto stesso di libertà". Corona, ripercorrendo le vicende del suo 'Falsissimo', denuncia quella che definisce una "privazione della libertà individuale" da parte delle Big Tech, accusate di controllare dati, profili e contenuti, e di aver "chiuso" più volte i suoi canali social. Racconta di essere stato "cancellato ovunque", da Meta a YouTube, e sostiene che il suo progetto politico nasca anche come risposta a queste vicende. Annuncia, infatti, la creazione di una piattaforma indipendente, King Tv, dove – dice – "non potranno chiudermi niente", e che ospiterà anche un social interno aperto gratuitamente ai suoi sostenitori. Nel suo discorso, Corona attacca duramente il sistema politico italiano, definendo i partiti "aziende fondate sul cellulare e sull’algoritmo", e si autodefinisce come "il nuovo Berlusconi, più bello, più giovane, meno inciucione, più pulito, più trasgressivo", sostenendo di essere "bravo a fare soldi" e di voler "far fare soldi al Paese". Critica l’attuale governo, accusandolo di aver tradito i valori di "Dio, Patria, famiglia" e attacca la gestione dell’immigrazione, sostenendo che chi non è in regola "va mandato via", mentre chi porta competenze deve essere accolto. Corona dedica una parte del suo intervento ai giovani, denunciando che "non si sta facendo nulla" per loro e che l’intelligenza artificiale rischia di sostituire lavoratori e insegnanti, creando un divario crescente tra ricchi e poveri. Parla anche degli over 50, dei padri separati, della sanità pubblica e della scuola, sostenendo che il Paese stia "crollando" e che serva un movimento "liberale e antisistema" capace di "dare fastidio al potere". Il video si chiude con un appello diretto ai suoi follower: "Se voi, seguendo il mio movimento, mi aiutate, gli facciamo il cu… a questi potenti del ca…". Poi assicura: "Non è uno scherzo grottesco, ma è pura realtà. Perché vediamo i sondaggi tra 1 o 2 giorni a quanto mi danno, perché se mi danno oltre il 3% sono caz.. amari per tutti", conclude, annunciando che ‘Per la verità – Corona’ avrà una sua pagina Instagram e che la piattaforma sarà il primo passo di un percorso politico che, nelle sue intenzioni, punta a diventare "la spina nel fianco del sistema".

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