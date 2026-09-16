Ex-Ilva, il giuslavorista: “Fallimento non è solo industriale ma su metodo gestione crisi”

(Adnkronos) – “La vicenda Ilva rappresenta la più grave crisi industriale italiana del ventunesimo secolo e dovrebbe imporci una riflessione che vada ben oltre il destino dello stabilimento di Taranto. Dopo quattordici anni, il vero fallimento non è soltanto industriale: è il fallimento del metodo di gestione delle crisi scelto da tutta la classe politica”. Così, con Adnkronos/Labitalia, Alessandro Paone, avvocato giuslavorista e fondatore di Nius Studio Legale, commentando gli ultimi sviluppi della vicenda dell’ex Ilva. “Per oltre un decennio – osserva Paone – si è assisto allo scontro tra esigenze produttive, tutela ambientale, occupazione, magistratura, politica nazionale e locale, sindacati e territorio. Otto governi hanno risposto prendendo tempo con continui interventi normativi, amministrazioni straordinarie, risorse pubbliche e ammortizzatori sociali. Ma è sempre mancata la capacità di scegliere una strategia industriale di lungo periodo e di portarla avanti con autorevolezza, coraggio e continuità indipendentemente dal succedersi dei governi e dalle reazioni di chi non era d’accordo”. Secondo Paone, “la cassa integrazione e gli altri strumenti di protezione sociale sono indispensabili per governare le transizioni, ma hanno natura temporanea e non devono mai diventare il sostituto di una politica industriale. Proteggere il reddito dei lavoratori mentre un sistema produttivo attraversa una trasformazione è necessario; finanziare indefinitamente l’attesa di una soluzione che non arriva mai risponde a logiche diverse fino a rendere la crisi irrisolvibile”. “Nel caso Ilva – prosegue ancora il giuslavorista – sono state mobilitate in quattordici anni risorse pubbliche enormi senza riuscire a consegnare al Paese né uno stabilimento risanato e competitivo né una vera alternativa industriale. E questo è preoccupante”. Per Paone la lezione di Taranto riguarda direttamente anche le crisi industriali del futuro: “Nei prossimi anni transizione energetica, automazione e intelligenza artificiale produrranno inevitabilmente trasformazioni profonde e impatteranno gravemente il mondo del lavoro, è inevitabile. Non possiamo affrontarle con lo stesso schema: difendere indefinitamente ciò che esiste, pretendere che lo Stato si sostituisca all’impresa e rinviare le decisioni più difficili facendo leva sul ricorso a risorse pubbliche per congelare situazioni industrialmente non sostenibili”. “Una moderna politica industriale deve avere il coraggio di decidere prima che una crisi diventi irreversibile: individuare quali produzioni sono strategiche, quali investimenti servono, quali trasformazioni sono realisticamente sostenibili e come accompagnare professionalmente e socialmente i lavoratori coinvolti. L’Ilva -aggiunge ancora Paone- dimostra quanto può costare a un Paese non scegliere”. “Se questa vicenda deve lasciarci qualcosa – conclude Paone – è la consapevolezza che gestire una crisi industriale non significa impedirne gli effetti per qualche mese o per qualche anno. Significa governare il cambiamento. È una differenza che l’Italia, davanti alle trasformazioni che ci attendono, non può più permettersi di ignorare”.

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