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Etna, continua l’emissione di cenere dal vulcano: prorogata la sospensione dei voli a Catania

AdnKronos

Etna, continua l’emissione di cenere dal vulcano: prorogata la sospensione dei voli a Catania

Dom, 27/09/2026 - 10:29

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(Adnkronos) – La Sac, la società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, "a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera" dall'Etna e "l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stato disposto il prolungamento della chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1" dello scalo.  "Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 23.59 ore locali di oggi domenica 27 settembre – informa la Sac -. I passeggeri sono pregati, prima di recarsi in aeroporto, di verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree. Seguiranno aggiornamenti nelle prossime ore".  
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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