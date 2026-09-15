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Eruzione Etna, voli sospesi fino alle 14.30 all’aeroporto di Catania

AdnKronos

Eruzione Etna, voli sospesi fino alle 14.30 all’aeroporto di Catania

Mar, 15/09/2026 - 10:19

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(Adnkronos) –
E' stata prorogata fino alle 14.30 di oggi la chiusura di due spazi aerei dell'aeroporto Fontanarossa di Catania a causa dell'emissione di cenere dall'Etna.    Lo rende noto la Sac, società che gestisce lo scalo, precisando che i settori chiusi sono il B3 e il C1 con "conseguente prosecuzione della sospensione delle operazioni di volo fino alle 14:30". La Sac invita i passeggeri a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree prima di recarsi in aeroporto. 
—cronacawebinfo@adnkronos.com (Web Info)

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