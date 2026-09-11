Divampa incendio in un’abitazione a Comiso, donna salvata dai vigili del fuoco

Tragedia sfiorata a Comiso, nel Ragusano, dove un incendio è divampato in un’abitazione in via Palermo. Le fiamme si sono sviluppate nella cucina dell’immobile, probabilmente per cause elettriche. Sul posto sono intervenute due squadre dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Ragusa, una proveniente dal capoluogo e l’altra dal distaccamento di Santa Croce Camerina, che hanno domato l’incendio evitando che potesse rapidamente propagarsi nelle altre stanze. La donna residente nell’immobile è stata tratta in salvo, affidata ai sanitari del 118 e, a scopo precauzionale, condotta all’ospedale Guzzardi di Vittoria per accertamenti. La cucina dell’appartamento risulta inagibile. Sul posto è intervenuta anche la Polizia. (Loc/Adnkronos)