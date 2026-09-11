Caltanissetta, sicurezza davanti le scuole: avviato un progetto sperimentale con l’associazione Pantere Verdi

Il Comune di Caltanissetta ha firmato una convenzione con l’associazione Pantere Verdi onlus di Caltanissetta per avviare un progetto sperimentale di supporto alla Polizia Locale e garantire maggiore sicurezza davanti le scuole.

Al suono della campanella, all’ingresso e all’uscita delle scuole, genitori e alunni troveranno una “presenza amica” pronta a dare supporto in caso di necessità.

Gli istituti coinvolti in queste prima fase sono “Rosso di San Secondo” in via fra Giarratana, “Lombardo Radice” in piazza Martiri d’Ungheria, “Michele Abbate” in via Leone XIII e “Leonardo Sciascia” in via Colajanni.

La convenzione non è un mero atto amministrativo ma un impegno civico nei confronti dei propri concittadini.

L’iniziativa è stata illustrata questa mattina durante la conferenza stampa al Foyer M. Pastorello del Comune di Caltanissetta alla presenza del sindaco Walter Tesauro, dell’assessore alla Polizia Locale Salvatore Licata, del Comandante della Polizia Municipale Raffaele Campanella, del Commissario della Polizia Locale e responsabile del servizio Oscar Campione e del Presidente dell’associazione Pantere Verdi Rosario Rotondo.

“La convenzione – ha spiegato il sindaco Tesauro – garantirà un servizio di supporto coordinato e supervisionato dalla Polizia Municipale. L’intento di questa amministrazione è quello di poter estendere l’iniziativa in tutte le altre scuole della città di Caltanissetta”.

“Voglio ringraziare espressamente l’associazione Pantere Verdi per essersi resa disponibile per questa sperimentazione – ha proseguito l’assessore Licata –. Il loro servizio, così come quello che in altre occasioni è stato manifestato da tutte le associazioni di volontariato di Caltanissetta, dimostra l’importanza di una proficua collaborazione tra gli enti pubblici e il Terzo Settore.

Questo progetto, realizzato in collaborazione con l’assessore all’istruzione Vincenzo Lo Muto, diventa un’opportunità per aumentare la percezione di sicurezza. Un imperativo insostituibile soprattutto nei luoghi sensibili o per i soggetti fragili”.

Durante l’incontro i presenti hanno sottolineato come il numero esiguo degli agenti attualmente in servizio nella Polizia Locale di Caltanissetta, spesso, non consente di poter svolgere i servizi nel modo più efficiente. La presenza delle Pantere Verdi, pertanto, diventa una risorsa della quale l’amministrazione comunale potrà fare tesoro ma sempre nel rispetto delle competente consentite dalla normativa nazionale.

“Quello che verrà messa in atto, già dal primo giorno di scuola dell’anno che sta per iniziare – ha concluso l’assessore – , sarà un esempio di cittadinanza attiva e partecipe.

“Il progetto, volutamente, è stato avviato soltanto in cinque scuole – ha spiegato il Comandante Campanella -. Questo numero esiguo ci permetterà di valutare l’efficienza dell’iniziativa, e applicare eventuali correttivi prima di ampliare il raggio di intervento in altre scuole. Ringrazio le Pantere Verdi che hanno compreso bene l’importanza del principio costituzionale della sussidiarietà orizzontale e di quanto sia importante destinare risorse ed energie individuali a beneficio della collettività. Sono certo che i volontari svolgeranno il servizio con grande attenzione e responsabilità”.

“A nome di tutta l’associazione desidero ringraziare il Sindaco, l’assessore Licata e il Comandante Campanella per la fiducia che ci hanno riposto affidandoci questo servizio – ha concluso il Presidente Rotondo -. Noi siamo pronti a essere un supporto per la Polizia Locale e, con la nostra uniforme, contribuire a garantire quel senso di sicurezza necessario soprattutto davanti le scuole”.

I compiti che saranno affidati all’associazione di volontariato sono stati illustrati dal Commissario Campione. “Nelle fasce orarie a ridosso dell’ingresso e dell’uscita delle scuole, con la frenesia di arrivare puntuali, spesso automobilisti e pedoni compiono infrazioni o mantengono abitudini potenzialmente pericolose. I controlli di sicurezza, che verranno garantiti dagli agenti della Polizia Locale anche con il supporto delle Pantere Verdi, mirano a ridurre al minimo gli incidenti stradali e aumentare la percezione di sicurezza”.