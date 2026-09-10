Droga, scoperto con 19 panetti di hashish in frigo: un arresto a Trapani

Custodiva 19 panetti di hashish in casa, per un peso complessivo di circa due chili di droga, oltre a tutti gli utensili utili per il confezionamento della sostanza: per questo motivo i carabinieri hanno arrestato un giovane trapanese. La scoperta durante una perquisizione della sua abitazione da parte dei militari della stazione Erice e della Compagnia di Trapani, con il supporto del Nucleo cinofili di Palermo-Villagrazia. L’hashish era custodita in frigorifero, mentre alcune dosi già confezionate in cellophane si trovavano in un mobiletto vicino alla porta d’ingresso dell’abitazione. Trovata anche una pistola a salve senza il tappo rosso identificativo. L’arresto è stato convalidato e il giovane si trova ora in cella. (Sac/Dire)