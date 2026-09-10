Va in visita dal padre, lo uccide per poi costituirsi ai Carabinieri

Va in visita dal padre, di 91 anni, in una casa di riposo a Pavia di Udine, e lo accoltella per poi costituirsi ai carabinieri. La donna, 61 anni, avrebbe agito in un momento in cui non c’erano persone presenti. Stando alle prime risultanze, il movente sarebbe legato a problemi economici. Le indagini sono condotte dai militari dell’Arma del Comando provinciale di Udine, coordinati dalla procura.

A quanto si apprende, il delitto sarebbe avvenuto quando i due erano soli: nessuno avrebbe visto o udito qualcosa. Entrambi i genitori della donna sono ospiti della struttura, anche se la madre vive in un’altra stanza e non avrebbe assistito al delitto. La scoperta del corpo è stata fatta pochi minuti dopo, quando la donna si è presentata dai carabinieri per costituirsi.

L’arma – secondo quanto riferito dalla stessa donna – sarebbe stata un coltello. Sono in corso rilievi da parte del reparto della Scientifica dell’Arma. Gli investigatori stanno anche assumendo le testimonianze del personale della Rsa e stanno visionando le immagini della videosorveglianza. (TgCom 24).