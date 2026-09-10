Nisseno licenziato da una casa di riposo da fuoco ad un materasso, arrestato

Un uomo di 44 anni di Marianopoli (CALTANISSETTA) è stato arrestato dai carabinieri a Genova con l’accusa di avere appiccato un incendio all’interno di una casa di riposo dopo avere ricevuto la comunicazione del licenziamento. Secondo la ricostruzione contenuta nella richiesta di convalida dell’arresto presentata dalla Procura di Genova, l’uomo lavorava come operatore socio-sanitario, attraverso un’agenzia interinale, in una Rsa del capoluogo ligure, dove aveva anche a disposizione una stanza. Dopo avere appreso del licenziamento, avrebbe versato alcol su un materasso e su una coperta e appiccato il fuoco con un accendino. Una dipendente avrebbe tentato di fermarlo prima di dare l’allarme. Il personale della struttura è intervenuto per mettere in sicurezza gli anziani ospiti e sul posto sono giunti i vigili del fuoco. Non risultano persone intossicate ma la stanza è stata dichiarata inagibile. I carabinieri hanno rintracciato il quarantaquattrenne nei pressi della struttura. Durante la perquisizione gli sarebbero stati trovati un accendino e una confezione di alcol, posti sotto sequestro. L’uomo è stato arrestato in flagranza e trasferito nel carcere genovese di Marassi. La Procura ha chiesto, oltre alla convalida dell’arresto, l’applicazione della custodia cautelare in carcere. L’udienza di convalida è fissata per domani. (ANSA)