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Supermedia AGI/Youtrend: Vannacci aggancia FI al 7,6%

Redazione

Supermedia AGI/Youtrend: Vannacci aggancia FI al 7,6%

Gio, 10/09/2026 - 14:58

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Torna, dopo la pausa estiva, la Supermedia ei dati dei primissimi  sondaggi , anticipati la settimana scorsa, trovano in qualche modo una conferma in quello di Futuro Nazionale, che aggancia Forza Italia (7,6%) al quarto posto tra le liste. Un nuovo record per il partito di Vannacci, anche se la crescita di Fn e’ stata alquanto contenuta – mezzo punto in un mese e mezzo – rispetto a quanto visto nei mesi scorsi.

Complessivamente, nonostante l’intervallo temporale prolungato, il quadro si mostra abbastanza stabile, con l’eccezione di una flessione di quasi un punto di M5s e di una crescita di oltre mezzo punto per Azione. 

Questa, nel dettaglio, la Supermedia list: FDI 26,9 (+0,2) PD 21,0 (-0,2) M5S 12,1 (-0,9) Futuro Nazionale 7,6 (+0,5) Forza Italia 7,6 (-0,4) Verdi/Sinistra 6,3 (-0,1) Lega 5,6 (-0,3) Azione 3,7 (+0,6) Italia Viva 2,4 (+0,1) +Europa 1,4 (=) Noi Moderati 1,0 (=) Questa la Supermedia Coalizioni 2022: Centrodestra 41,1 (-0,5) Centrosinistra 28,7 (-0,3) M5S 12,1 (-0,9) Terzo Polo 7,3 (+0,7) Questa, invece, la Supermedia Coalizioni 2026 Campo largo 43,2 (-1,1) Centrodestra 41,1 (-0,5) Futuro Nazionale 7,6 (+0,5) Centro 4,9 (+0,6)

NB: le variazioni tra parentesi indicano lo scostamento rispetto alla Supermedia di sei settimane fa (30 luglio 2026). NOTA: La Supermedia Youtrend/Agi e’ una media ponderata dei  sondaggi nazionali sulle intenzioni di voto. La ponderazione odierna, che include  sondaggi realizzati dal 26 agosto al 9 settembre, e’ stata effettuata il giorno 10 settembre sulla base della consistenza campionaria, della data di realizzazione e del metodo di raccolta dei dati.

sondaggi considerazioni sono stati realizzati dagli istituti Noto (data di pubblicazione: 8 settembre), Only Numbers (4 e 8 settembre), SWG (31 agosto e 7 settembre), Tecne’ (7 e 9 settembre) e Youtrend (4 settembre). La nota metodologica dettagliata di ciascun sondaggio considerato e’ disponibile sul sito ufficiale www.sondaggipoliticoelettorali.it

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