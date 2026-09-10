Pietro Lorefice (M5S): “La nuova frattura comparsa a Niscemi è un campanello d’allarme che non può essere ignorato”

NISCEMI. “La nuova frattura di circa 60 metri comparsa a Niscemi è un campanello d’allarme che non può essere ignorato. Parliamo di un territorio che da gennaio vive una fragilità che impone prevenzione, monitoraggio, messa in sicurezza e tempestività. Il capo della Protezione civile Ciciliano ha espresso preoccupazione sull’arrivo delle piogge. Non si può attendere la prossima emergenza.

Gestione delle acque e sicurezza del versante devono essere priorità assolute. Niscemi ha già pagato troppo, bisogna agire subito”. Lo afferma il senatore siciliano M5S Pietro Lorefice, Segretario di Presidenza del Senato e Capogruppo M5S in Commissione Bicamerale Ecomafie.