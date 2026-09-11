San Cataldo rivive l’epoca di Roma Imperiale: accampamenti, cavalieri e un grande corteo storico

SAN CATALDO – Legionari, cavalieri, ancelle, ufficiali, insegne, accampamenti e antichi rituali. Per due giorni San Cataldo farà un suggestivo viaggio indietro nel tempo con “Roma Imperiale – Una passione che ci unisce”, la manifestazione di rievocazione storica in programma sabato 12 e domenica 13 settembre.

Cuore dell’evento sarà la Villa comunale, che si trasformerà in un vero e proprio accampamento romano grazie a un’iniziativa che nasce dalla passione dell’associazione Legio Decima Fretensis di San Cataldo e delle numerose realtà coinvolte nell’ideazione e nell’organizzazione.

Si comincerà sabato 12 settembre, dalle 18 alle 22, con l’apertura dell’accampamento e le rievocazioni dedicate alla vita dei legionari. Il pubblico potrà assistere alla ricostruzione della quotidianità all’interno dell’accampamento, agli addestramenti militari, alle marce forzate e alle dimostrazioni storiche.



Spazio anche alla didattica, con un percorso alla scoperta dell’esercito romano e approfondimenti su armamenti, vestiario, insegne, elmi e falere. I visitatori potranno inoltre osservare da vicino il lavoro del maniscalco Angelo Giunta e assistere alla realizzazione di un elemento di una panoplia romana, cesellato interamente a mano dal maestro Giuseppe Cialone.

La manifestazione proseguirà domenica 13 settembre. Dalle 11 alle 13 tornerà ad animarsi l’accampamento romano con visite, dimostrazioni e attività didattiche.

Uno dei momenti più attesi arriverà alle 18, quando prenderà il via il corteo storico romano con legionari, cavalieri, ancelle, ufficiali e insegne. La sfilata partirà dalla sede della Pro Loco e attraverserà Corso Europa, Piazza degli Eroi, Corso Sicilia e via Salvatore Sardo, per concludersi alla Villa comunale.



Alle 19.30 sarà invece il momento del “Sacramentum Militiae”, la rappresentazione storico-teatrale del solenne giuramento del legionario romano, con testo curato dall’associazione Legio Decima Fretensis e la regia di Davide Burcheri.

Tra gli ospiti annunciati figurano inoltre l’Associazione Nocte Tempore con i suoi falchi, i Tamburi dello Stretto e la Legio Decima Fretensis Coh I di Serradifalco.

Dietro la due giorni c’è un lavoro corale che, oltre alla Legio Decima Fretensis, coinvolge Collezione privata Diliberto, Associazione Diamond Event, Associazione Cristo Revolution, Collezione privata Calà, Collezione privata Scarlata, Associazione Gladius, Sartoria teatrale Dietro le Quinte e Cavalieri Sancataldesi 22.

Una manifestazione resa possibile anche grazie alla sinergia con il Comune di San Cataldo, la locale Pro Loco, gli appassionati e i sostenitori privati che hanno creduto nel progetto.



Nelle serate di sabato e domenica, inoltre, all’interno della Villa comunale sarà presente anche un’area food, completando un fine settimana che punta a coinvolgere famiglie, appassionati e curiosi e a far rivivere, nel cuore di San Cataldo, atmosfere, tradizioni e suggestioni dell’antica Roma.