Perde il controllo dello scooter in curva e muore travolto da un’autovettura

Tragico l’incidente stradale che s’è verificato nel pomeriggio di oggi in territorio di Modica, in provincia di Ragusa. A perdere la vita è stato un giovanissimo di quindici anni, deceduto a seguito dei gravi traumi riportati nell’impatto con un’automobile lungo la via della Michelica.

Il minore si trovava alla guida di un ciclomotore diretto quando, nell’affrontare una curva, avrebbe perso il controllo del veicolo rovinando a terra. A causa della caduta, il ragazzo è scivolato nella carreggiata opposta proprio mentre sopraggiungeva un’autovettura con la quale s’è scontrato.

Immediati i soccorsi da parte del 118; allertato anche l’elisoccorso: i sanitari hanno tentato a lungo di rianimare il quindicenne, ma l’intervento s’è rivelato vano. Ai soccorritori non è rimasto che constatarne il decesso. Le forze dell’ordine sono impegnate nella ricostruzione della dinamica del tragico incidente.