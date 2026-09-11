Resuttano Music Fest, si parte: Prezioso, Mr. Rain e Silvia Mezzanotte aspettando la festa dell’Addolorata

RESUTTANO – Tre grandi serate di musica, un investimento importante e l’obiettivo di richiamare nel paese tanta gente anche dai centri vicini. Resuttano si prepara a vivere giorni intensi con la prima edizione del “Resuttano Music Fest”, iniziativa voluta dall’amministrazione comunale, guidata dal sindaco Rosario Carapezza, che ha scelto di investire circa 100 mila euro in un cartellone che vedrà protagonisti Prezioso, Mr. Rain e Silvia Mezzanotte.

Una scommessa significativa per il Comune, che punta sulla musica e sui grandi eventi come occasione di aggregazione e di richiamo per il territorio, inserendo i tre appuntamenti in giornate particolarmente importanti per Resuttano, che culmineranno il 15 settembre con la tradizionale festa di Maria Santissima Addolorata.

Si comincia venerdì 11 settembre, allo scoccare della mezzanotte, quando in piazza Giovanni Paolo II arriverà Prezioso in Action. Una notte dedicata alla dance, con un artista che ha segnato un’epoca della musica italiana e continua a coinvolgere generazioni di appassionati. Nel line-up della serata anche Big Reunion, con Caruso, Valenziano, Tarantino e Ludwik.



Nemmeno il tempo di spegnere le luci della prima notte che Resuttano tornerà a riempirsi di musica. Sabato 12 settembre, alle ore 22, sarà infatti la volta di Mr. Rain, uno dei nomi più conosciuti della scena pop italiana contemporanea. Un appuntamento particolarmente atteso, soprattutto dal pubblico più giovane, e destinato a richiamare numerosi spettatori anche da fuori paese.

Il terzo appuntamento arriverà martedì 15 settembre, alle ore 22, con Silvia Mezzanotte. La cantante, voce tra le più apprezzate del panorama musicale italiano, chiuderà la prima edizione del Resuttano Music Fest proprio nella giornata più significativa per la comunità.

Il 15 settembre, infatti, Resuttano celebra Maria Santissima Addolorata, alla quale è dedicata la chiesa di San Paolo. Una ricorrenza profondamente radicata nella devozione popolare e particolarmente sentita dai resuttanesi, tanto che l’Addolorata viene considerata, per importanza e partecipazione, compatrona del paese. Il patrono di Resuttano resta il Santissimo Crocifisso, festeggiato il 4 maggio.



Tradizione religiosa e spettacolo si incontreranno, dunque, in una settimana che si annuncia particolarmente partecipata. L’amministrazione comunale guidata dal sindaco Rosario Carapezza ha messo in campo un investimento di circa 100 mila euro, scegliendo tre proposte artistiche molto differenti tra loro e capaci di coinvolgere pubblici di diverse generazioni.

Dalla dance di Prezioso alle canzoni di Mr. Rain, fino alla voce di Silvia Mezzanotte: sarà piazza Giovanni Paolo II il cuore delle tre serate e il luogo nel quale Resuttano proverà ad accogliere un pubblico numeroso proveniente dai paesi limitrofi e non solo.



La prima edizione del Resuttano Music Fest si presenta quindi come una delle principali novità di quest’anno: tre grandi appuntamenti per accompagnare Resuttano verso il 15 settembre, quando la musica lascerà spazio anche al sentimento più profondo di una comunità fortemente legata alla sua Maria Santissima Addolorata.