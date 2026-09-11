Sequestrati dalla GdF 3,5kg di droga vicino la stazione ferroviaria di Messina, un arresto

I Finanzieri del Comando Provinciale di Messina hanno sequestrato quasi 3 chilogrammi di hashish e oltre 500 grammi di cocaina, nei pressi della stazione ferroviaria di Messina Centrale, arrestando una persona. In particolare, grazie al fiuto del cane antidroga Haidy, altamente specializzato in operazioni antidroga, veniva individuato un bagaglio a mano appartenente a un uomo appena sceso da un autobus proveniente dal nord Italia, il quale, alla vista dei militari, tentava di darsi alla fuga, venendo fermato. Il successivo controllo ha permesso di rinvenire due pacchetti trasportati dall’uomo fermato all’interno di altrettanti bagagli a mano, di cui uno contenente trenta panetti di hashish, pari a quasi 3 kg e uno contenente oltre mezzo chilogrammo di cocaina, per un valore complessivo stimato in circa 130.000 euro. Dai successivi approfondimenti eseguiti nei confronti della persona fermata, è stato appurato che la stessa è di origini marocchine, senza fissa dimora e destinataria di due provvedimenti di espulsione. L’uomo è stato arrestato, in flagranza di reato, per traffico di sostanze stupefacenti e accompagnato alla casa circondariale di Messina – Gazzi. (Adnkronos)