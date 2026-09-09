Tragico incidente stradale all’interno della Galleria Caltanissetta: morto il giovane nisseno Kevin Garzia

CALTANISSETTA. Un incidente mortale s’è verificato lungo la Statale 640, la Strada degli Scrittori ed ha visto purtroppo perdere la vita il nisseno Kevin Garzia di 22 anni. Il tragico sinistro s’è verificato in corrispondenza del chilometro 54,508 e ha coinvolto una motocicletta sulla quale viaggiava il giovane e un mezzo pesante. Il traffico è temporaneamente bloccato all’interno della galleria Caltanissetta, in direzione dello svincolo con l’autostrada A19 Palermo-Catania.

Secondo quanto rende noto l’Anas, a causa del sinistro, la circolazione è stata interdetta nel tratto interessato dall’incidente. Il traffico è stato deviato sul posto. Sono in corso gli interventi per la gestione dell’emergenza e il ripristino della viabilità.

La notizia della morte di Kevin Garzia s’è da subito diffusa in Città creando non poca commozione. Il giovane infatti era molto conosciuto ed apprezzato nel capoluogo nisseno: lavorava nel panificio di famiglia che si trova in via Niscemi. In queste ore tanti i messaggi di cordoglio sui social per la tragica quanto prematura scomparsa di un giovane che era nel cuore di tutti. L’impatto avvenuto nella Galleria Caltanissetta tra motocicletta e mezzo pesante, purtroppo, non gli ha lasciato scampo. Saranno i rilievi delle autorità competenti a stabilire la dinamica di quanto accaduto al fine di stabilire con esattezza ogni eventuale responsabilità.