Violano Daspo urbano, due denunce nell’Ennese

CENTURIPE. Prosegue senza soluzione di continuità l’attività dei Carabinieri finalizzata a garantire la sicurezza nel centro cittadino, con particolare attenzione ai luoghi maggiormente frequentati dai giovani nelle ore serali e notturne. L’azione dell’Arma, infatti, era già stata avviata ben prima delle recenti preoccupazioni emerse pubblicamente. A seguito di una rissa verificatasi nel novembre scorso, i militari erano immediatamente intervenuti, avviando gli accertamenti che avevano successivamente contribuito all’adozione, nei confronti di due soggetti coinvolti, di un DASPO urbano. L’attività dei Carabinieri non si è tuttavia esaurita con il primo intervento. Il costante monitoraggio degli stessi ha infatti consentito di accertare, nel tempo, numerose violazioni del provvedimento, puntualmente documentate e comunicate alla competente Autorità Giudiziaria. Nei giorni scorsi due soggetti sono stati quindi nuovamente deferiti in stato di libertà a dismostrazione del fatto che i servizi di prevenzione proseguono con particolare attenzione alle aree di aggregazione giovanile, con l’obiettivo di tutelare i più giovani e garantire serenità alla comunità, anche attraverso la collaborazione con le istituzioni, le famiglie e le realtà educative presenti sul territorio. Si evidenzia che il procedimento penale pende in fase di indagini preliminari e che gli indagati non possono definirsi colpevoli fino a sentenza o decreto penale di condanna irrevocabili.