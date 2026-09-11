Mussomeli, Consiglieri comunali di maggioranza fanno sentire la loro voce sull’Ospedale di Mussomeli

MUSSOMELI – Continuano le puntualizzazioni sull’Ospedale M. I. Longo e, stavolta, sono i consiglieri della maggioranza a fare sentire la loro voce. Riceviamo e pubblichiamo: “A seguito delle dichiarazioni fatte dai consiglieri di minoranza, in merito alla “discussa” mozione sulla Sanità presentata nell’ultimo consiglio comunale da questa maggioranza, è doveroso precisare alcuni punti onde evitare le continue strumentalizzazioni che, l’attuale controparte, porta avanti da diverso tempo. Nella suddetta mozione non ci sono attacchi alla Direzione Sanitaria dell’ASP di Caltanissetta ma, bensì, una richiesta di confronto in merito alle carenze strutturali presenti nel nostro territorio. Viene specificata la posizione territoriale tenendo conto del bacino d’utenza di circa 75000 abitanti. Viene fatto un confronto tra dotazione prevista dalla pianta organica con quella attualmente presente, viene altresì specificato che per il Pronto Soccorso non ci sono medici specializzati in Medicina d’Urgenza e quelli attuali in servizio sono impegnati a vario titolo per coprire le turnazioni per garantire il servizio e a questi vanno i nostri più grandi ringraziamenti per quanto espletato con dedizione e senso di responsabilità. C’è da dire che la presente mozione è il frutto dell’emendamento approvato nel consiglio del 20 Luglio. E’ stato fissato, successivamente, un incontro con la controparte per stilare un documento comune in data 27 Luglio, a seguito del quale abbiamo trovato un accordo, almeno così era parso nella riunione tenutasi in sala giunta, che successivamente è stato loro inoltrato. Inspiegabilmente si sono tirati indietro adducendo le solite motivazioni in merito ad attacchi diretti alla direzione strategica e alle offese, a loro dire, ai medici che operano in Pronto Soccorso. Questa situazione oramai sta diventando insostenibile, anziché intervenire per risolvere o cercare di risolvere le varie problematiche del nostro nosocomio, si cerca di difendere l’operato dell’ASP che, fino ad oggi, non ci ha dato la possibilità di un incontro per discutere delle suddette carenze. Siamo pronti a dare battaglia per portare avanti le nostre richieste. La Sanità è un bene comune atto a tutelare e promuovere la salute della collettività, e non un cavallo di battaglia da vantare in campagna elettorale come fatto nella precedente e nell’ultima. Facciamo presente che è stato invitato anche l’Assessore Regionale alla Sanità solo per salire sul palco e non per verificare l’attuale dotazione e le eventuali carenze del nostro nosocomio per, eventualmente, trovare le giuste soluzioni. Noi ci battiamo per il territorio e la nostra gente, loro strumentalizzano e difendono i propri amici di partito, come più volte visto nei comunicati e articoli di segreterie provinciali etc… che cercano di minare e distorcere la realtà adducendo argomentazioni diverse da quelle per cui è stata presentata questa mozione. Sappiamo che il problema Sanità riguarda tutta la nostra Regione, ma siamo pronti a combattere nelle sedi opportune a fare manifestazioni e tutto ciò che possa servire per sensibilizzare il vero problema che da un pò di tempo a questa parte stiamo vivendo nel nostro territorio e nel nostro Ospedale. Quando, invece, si parla di memoria basta pensare alla reclutazione dei Medici stranieri fortemente voluta dall’Amministrazione precedente e portata a termine dall’attuale (Sindaco all’epoca) ViceSindaco Giuseppe Catania con un bando definito da alcuni scettici “FARLOCCO” che ha permesso di sopperire alle mancanze di personale medico in alcuni reparti. Ad oggi alcuni dei suddetti medici sono emigrati verso altri lidi e la nostra amata direzione strategica non ha avuto la forza di trattenerli e per un periodo il reparto di Chirurgia è rimasto chiuso, riaperto in seguito con l’arrivo di un nuovo Chirurgo con tanto di manifestazioni di “giubilo” verso la dirigenza dell’ASP di Caltanissetta. Siamo profondamente amareggiati e dispiaciuti per il comportamento dell’attuale minoranza che cerca di trovare consensi e sviare l’opinione pubblica da quella che è l’attuale realtà dei fatti.

(I CONSIGLIERI DI MAGGIORANZA)