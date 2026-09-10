SP 38 Mussomeli–Caltanissetta: al via l’ultima fase dei lavori  Scarifica, risagomatura, bitumatura, segnaletica orizzontale e installazione dei guardrail

MUSOMELI – Sono entrati nella fase conclusiva i lavori di manutenzione e messa in sicurezza della S.P. 38 Mussomeli–Caltanissetta, nel tratto compreso tra il bivio Crocifisso–salita Serradifalco e il bivio Cordovese–Valle. Le operazioni sono attualmente interessate dagli interventi di scarifica della pavimentazione stradale, ai quali seguiranno le attività di risagomatura delle parti della carreggiata interessate da avvallamenti e irregolarità, necessarie a ripristinare le corrette condizioni del piano viabile. Successivamente si procederà con la bitumatura dell’intero tratto interessato dai lavori, il rifacimento della segnaletica orizzontale e gli interventi di installazione e adeguamento dei guardrail, completando così il programma previsto per il miglioramento delle condizioni di sicurezza della strada. Il completamento dei lavori di bitumatura dell’intero tratto è previsto entro la fine del mese di settembre, compatibilmente con l’andamento delle lavorazioni e con le condizioni meteorologiche. In questa fase, particolarmente delicata per la presenza dei mezzi e degli operatori impegnati lungo la carreggiata, si rivolge un appello a tutti gli automobilisti a procedere con la massima cautela e prudenza, moderando la velocità e prestando particolare attenzione alla segnaletica e alle indicazioni presenti lungo il percorso. La collaborazione degli utenti della strada è fondamentale per consentire il regolare svolgimento delle attività e garantire la sicurezza degli operatori, degli automobilisti e di tutti coloro che percorrono la S.P. 38. L’intervento rappresenta un importante passo avanti per la viabilità del territorio e consentirà di restituire a cittadini, pendolari e automobilisti una strada in condizioni migliori, con particolare attenzione alla sicurezza e alla funzionalità della carreggiata. L’avanzamento delle attività continuerà a essere seguito con attenzione fino alla completa conclusione dell’intervento. Un intervento concreto per migliorare la viabilità, la sicurezza e la qualità dei collegamenti tra Mussomeli e Caltanissetta.