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Caltanissetta. La piccola nissena Greta Campisi campionessa internazionale di Danza Aerea in Spagna

Redazione 1

Caltanissetta. La piccola nissena Greta Campisi campionessa internazionale di Danza Aerea in Spagna

Gio, 10/09/2026 - 17:19

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CALTANISSETTA. Grandissima affermazione per Greta Campisi, nissena di appena 7 anni, che s’è laureata campionessa internazionale di Danza Aerea. Un traguardo che è riuscita a tagliare grazie ad un percorso partito da Catania dove s’è imposta a livello regionale nella categoria principiante. La piccola grande nissena, dopo aver conquistato il pass per i campionati nazionali in programma a Roma, ha vinto anche nella Capitale imponendosi all’Experience Word dove ha conquistato, anche qui, il primo posto.

In questo modo s’è aggiudicata il pass x il 6 settembre 2026 a Lloret de mar in Spagna. In terra catalana, la piccola nissena ha strabiliato. Nel gruppo kids, avendo compiuto 8 anni ad agosto, ha infatti conquistato il primo posto del dance word experience Barcellona Edition, una delle manifestazioni più prestigiose a livello internazionale.

Un successo frutto di talento, ma anche di grande preparazione e determinazione, ma anche della preparazione e determinazione della sua maestra che, per lei, come per tutte le altre ragazze, è veramente tutto e che premia uno sforzo comune che ha portato la piccola nissena a trionfare in una delle manifestazioni di danza più prestigiose del panorama internazionale.

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