Di Battista, terza notte al Policlinico Gemelli: nessun aggiornamento sulla salute dell’ex 5S

(Adnkronos) – Ha trascorso la terza notte al Policlinico Gemelli, Alessandro Di Battista, ricoverato nell'ospedale di Roma da sabato 12 settembre, dove il vice presidente dell'associazione 'Schierarsi' prosegue le cure dopo il malore accusato il 28 agosto mentre stava realizzando un reportage a Cuba e il successivo intervento chirurgico all'Avana. Di Battista è giunto nell'Ircs capitolina sabato mattina, trasferito in ospedale a bordo di un'ambulanza che lo aspettava a Ciampino. "Come da richiesta della famiglia, non sono previsti bollettini", hanno confermato dal Gemelli.

Un appello al rispetto della privacy era stato lanciato da 'Schierarsi' sabato su Facebook. "Chiediamo agli amici, ai sostenitori di Alessandro Di Battista e agli operatori dell'informazione – ha scritto l'associazione – di non recarsi al Policlinico Gemelli, così da consentire a lui e alla sua famiglia di vivere i prossimi giorni nella necessaria tranquillità. Invitiamo inoltre tutti a mantenere la massima prudenza e discrezione nella diffusione di fotografie, video, notizie e informazioni che riguardino Alessandro e la sua situazione personale. Ogni eventuale aggiornamento sarà condiviso nei tempi e nei modi ritenuti opportuni, sempre nel pieno rispetto della volontà di Alessandro Di Battista e in accordo con le persone che gli sono accanto, come è avvenuto finora".

—politicawebinfo@adnkronos.com (Web Info)