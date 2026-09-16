Cistite senza antibiotico: quando si può aspettare

In alcuni casi una cistite acuta non complicata può risolversi senza antibiotico, ma l’attesa non è una scelta adatta a tutti. Le linee guida europee prendono in considerazione questa possibilità soprattutto per donne adulte tra 18 e 70 anni, non in gravidanza, con sintomi lievi o moderati e senza fattori di rischio o segnali di un’infezione più grave.

La strategia deve essere concordata con il medico e può consistere nel monitoraggio dei sintomi o in una prescrizione differita. Se entro 48 ore non si verifica un miglioramento, oppure se il quadro peggiora, l’antibiotico può essere iniziato. Non si tratta quindi di ignorare i disturbi, ma di seguire un’attesa vigilata con un limite preciso.

Antibiotici più efficaci, ma attesa possibile in casi selezionati

Il trattamento antibiotico resta la soluzione più efficace per ottenere una guarigione clinica rapida. L’analisi dei dati di oltre 3.600 donne ha mostrato che le strategie non antibiotiche aumentano la probabilità di un recupero incompleto rispetto alla terapia immediata.

Anche gli antinfiammatori assunti da soli non rappresentano un’alternativa equivalente. In una revisione che ha coinvolto oltre 1.600 donne, questi farmaci sono stati associati a una risoluzione più lenta, a disturbi prolungati di circa un giorno e a un ricorso all’antibiotico di salvataggio tre volte più frequente. Possono contribuire a controllare il dolore, ma non sostituiscono la cura dell’infezione.

Va inoltre considerato il rischio di complicazioni. In chi aspetta, il rischio relativo di sviluppare una pielonefrite è risultato circa cinque volte e mezzo più alto rispetto a chi assume subito l’antibiotico. L’evento resta raro e l’aumento assoluto è contenuto, ma costituisce comunque un elemento da discutere prima di scegliere l’attesa.

Febbre e dolore lombare richiedono una valutazione

Febbre superiore a 38 °C, brividi, dolore al fianco o alla zona lombare, nausea, vomito e malessere marcato possono indicare che l’infezione ha raggiunto i reni. In presenza di questi sintomi non è opportuno attendere 48 ore: serve una valutazione medica tempestiva.

La prudenza è necessaria anche in gravidanza, negli uomini, nei bambini, negli anziani fragili, nelle persone immunodepresse e in chi presenta anomalie delle vie urinarie. In gravidanza la terapia deve essere scelta in relazione all’epoca gestazionale; negli uomini occorre verificare anche un eventuale coinvolgimento della prostata.

L’urinocoltura è particolarmente utile quando i sintomi sono atipici, quando si sospetta un’infezione più estesa, durante la gravidanza o se i disturbi persistono o ricompaiono dopo una terapia. Nelle donne sane con sintomi tipici e senza perdite vaginali sospette, invece, la diagnosi può spesso essere clinica.

Gli studi con placebo indicano che circa un terzo delle donne può stare meglio o non avere più sintomi entro sette-dieci giorni. Tuttavia, le ricerche disponibili sono in parte piccole e datate, e fino al 39% delle partecipanti non risultava migliorato dopo sei settimane, dovendo poi ricorrere all’antibiotico. La cistite, dunque, non passa sempre da sola: l’attesa monitorata può essere un’opzione soltanto per persone selezionate e dopo una decisione informata.