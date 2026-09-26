Salute

Cenere lavica dell’Etna, stop voli all’aeroporto di Catania fino alle 12 di domani

Redazione

Cenere lavica dell’Etna, stop voli all’aeroporto di Catania fino alle 12 di domani

Sab, 26/09/2026 - 17:01

Condividi su:

CATANIA (ITALPRESS) – La Sac, società di gestione dell’aeroporto di Catania comunica che, a causa dell’emissione di cenere vulcanica in atmosfera e l’attuale direzione dei venti prevalenti, è stata disposta la chiusura degli spazi corrispondenti al settore C1 e B3. Sono sospese tutte le attività di volo in arrivo e partenza fino alle 12:00 ore locali di domani domenica 27 settembre. La Sac invita i passeggeri, prima di recarsi in aeroporto, a verificare lo stato del proprio volo con le compagnie aeree.

– foto IPA Agency –

(ITALPRESS).

    Primo Piano

    il Fatto Siciliano

    Cronaca

    banner italpress istituzionale banner italpress tv

    Attualità

    Politica

    Rassegna Stampa

    Dalla Provincia

    Necrologi di Caltanissetta