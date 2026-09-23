Caltanissetta, presentata la 24^ edizione della mostra ornitologica: appuntamento dal 7 all’11 ottobre al villaggio Santa Barbara

Alla presenza dell’Assessore Petrantoni e del consigliere comunale Bellavia è stata ufficialmente presentata la 24^ edizione della mostra ornitologica “Città di Caltanissetta”, classico appuntamento di fine estate atteso da tutti gli appassionati di ornitologia. Il villaggio Santa Barbara è pronto ad ospitare dal 7 all’11 ottobre, la manifestazione organizzata come sempre dall’associazione Ornitologica Nissena (AON).La gara sarà una passerella in cui a sfilare saranno diverse razze ornitiche, e una giuria specializzata assegnerà i premi ai più belli, che in seguito si sfideranno per la proclamazione del titolo di “campione di razza”. La manifestazione aprirà i battenti mercoledì 7 con le fasi preliminari e accoglierà tutti gli allevatori delle vicine province. Giovedì 8 la giornata sarà dedicata alla cura dei soggetti in mostra per poi, venerdì 9, sottoporli al cospetto dei giudici per decretare la classifica. Finalmente sabato 10 e domenica 11 ottobre la manifestazione aprirà al pubblico. Il presidente AON Gaetano Campisi, è come sempre entusiasta: “Ogni anno crediamo sia sempre l’ultima, e poi ci ritroviamo ancora sul pezzo e orgogliosi di essere riusciti a dare il nostro modesto contributo alla città che è reduce da un bellissimo “Settembre Nisseno “. La nostra piccola associazione riesce a organizzare una manifestazione che comporta un lavoro di squadra enorme. La mia fortuna è quella di poter contare su un team in cui ognuno ha il suo compito che esegue alla perfezione, dalla parte logistica fino alle varie autorizzazioni, un lavoro che richiede mesi di preparazione e per questo motivo siamo convinti di meritarci una visita da parte della cittadinanza, che oltre ad ammirare canarini di colore, di forma e posizione, di indigeni, esotici, ibridi, e gli immancabili pappagalli, troveranno un vero villaggio del divertimento con esibizione statiche delle mitiche fiat 500 ed una esibizione di modellini di auto radio comandate. Con la nostra manifestazione inizia anche il momento che ci porterà in giro per l’Italia a confrontarci con affermati allevatori. Siamo campioni del mondo e campioni italiani in carica e venderemo cara la pelle.”.