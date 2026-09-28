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Vallelunga, grande successo della Compagnia teatrale “Angelo Musco” con la commedia “Donna Fugata”

Carmelo Barba

Vallelunga, grande successo della Compagnia teatrale “Angelo Musco” con la commedia “Donna Fugata”

Lun, 28/09/2026 - 07:30

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VALLELUNGA PRATAMENO – Ha riscosso grande successo la compagnia teatrale ” Angelo Musco ” di Riesi con la divertentissima commedia brillante ” Donna Fugata ”  Inserita nel programma festivo in onore della Santa Patrona Maria Ss di Loreto che si celebra l’ ultima settimana di Settembre.  Lo spettacolo è stato promosso dall’ Amministrazione Comunale guidata dalla  Sindaca  Rosamaria Izzo , dall’ Assessorato Cultura e Spettacolo diretto da Cinzia Giambelluca e da tutta la giunta e il Consiglio Comunale.  Il numeroso pubblico presente, tra questi molti emigrati, si è molto divertito non risparmiando applausi a scena aperta per tutta la durata dello spettacolo, presente anche il Riesino  Don Vincenzo Sciacchitano,  parroco della parrocchia di Santa Maria di Loreto, che si è molto divertito e congratulato con i suoi paesani per la splendida e divertente serata trascorsa.  A conclusione dello spettacolo la Sindaca Rosamaria Izzo si è congratulata con tutta la compagnia per la bellissima serata trascorsa,  dando appuntamento al prossimo anno.  Anche  Angelo Bellina a fine spettacolo a nome della compagnia teatrale ha voluto ricordare il caro Sindaco Pippo Montesano scomparso alcuni mesi fa , e della bellissima accoglienza che si  riceve  sempre dai cittadini di Vallelunga ogni volta che si viene a recitare in questa bella cittadina , lo è stato 8 anni fa con il Sindaco Pelagalli , 2 anni fa con il Sindaco Montesano e quest’ anno con la Sindaca Rosamaria Izzo a cui va il nostro ringraziamento per l’ affetto e l’ accoglienza ricevuta,  assieme all’ Assessore Cinzia Giambelluca,  il Vicesindaco Silvio Zuzze’ , l’ Assessore Rosolino Gulino, l’ Assessore Letizia Vullo, la Consigliera Comunale Veronica Scrivano,  tutto il Consiglio Comunale e il responsabile dei Vigili Urbani Calogero Giali’. ATTORI  : Rosangela Volpe, Giuseppe Forcella, Anna Selvaggio, Angelo Bellina, Salvatore La Rocca, Ester Carruba,  Maurizio Giuliana e Vincenzo Scibetta.  Regia:  Guglielmo Gallè Direzione Artistica : Antonio Lana  Luci :  Luigi Liberale  Audio :  Nicola Cigno  Fabbisogno scenico : Alessandra Ficicchia e Alessandro Lombardo

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