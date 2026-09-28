Vallelunga, grande successo della Compagnia teatrale “Angelo Musco” con la commedia “Donna Fugata”

VALLELUNGA PRATAMENO – Ha riscosso grande successo la compagnia teatrale ” Angelo Musco ” di Riesi con la divertentissima commedia brillante ” Donna Fugata ” Inserita nel programma festivo in onore della Santa Patrona Maria Ss di Loreto che si celebra l’ ultima settimana di Settembre. Lo spettacolo è stato promosso dall’ Amministrazione Comunale guidata dalla Sindaca Rosamaria Izzo , dall’ Assessorato Cultura e Spettacolo diretto da Cinzia Giambelluca e da tutta la giunta e il Consiglio Comunale. Il numeroso pubblico presente, tra questi molti emigrati, si è molto divertito non risparmiando applausi a scena aperta per tutta la durata dello spettacolo, presente anche il Riesino Don Vincenzo Sciacchitano, parroco della parrocchia di Santa Maria di Loreto, che si è molto divertito e congratulato con i suoi paesani per la splendida e divertente serata trascorsa. A conclusione dello spettacolo la Sindaca Rosamaria Izzo si è congratulata con tutta la compagnia per la bellissima serata trascorsa, dando appuntamento al prossimo anno. Anche Angelo Bellina a fine spettacolo a nome della compagnia teatrale ha voluto ricordare il caro Sindaco Pippo Montesano scomparso alcuni mesi fa , e della bellissima accoglienza che si riceve sempre dai cittadini di Vallelunga ogni volta che si viene a recitare in questa bella cittadina , lo è stato 8 anni fa con il Sindaco Pelagalli , 2 anni fa con il Sindaco Montesano e quest’ anno con la Sindaca Rosamaria Izzo a cui va il nostro ringraziamento per l’ affetto e l’ accoglienza ricevuta, assieme all’ Assessore Cinzia Giambelluca, il Vicesindaco Silvio Zuzze’ , l’ Assessore Rosolino Gulino, l’ Assessore Letizia Vullo, la Consigliera Comunale Veronica Scrivano, tutto il Consiglio Comunale e il responsabile dei Vigili Urbani Calogero Giali’. ATTORI : Rosangela Volpe, Giuseppe Forcella, Anna Selvaggio, Angelo Bellina, Salvatore La Rocca, Ester Carruba, Maurizio Giuliana e Vincenzo Scibetta. Regia: Guglielmo Gallè Direzione Artistica : Antonio Lana Luci : Luigi Liberale Audio : Nicola Cigno Fabbisogno scenico : Alessandra Ficicchia e Alessandro Lombardo