Caltanissetta, a Sabucina torna la festa della Madonna del Rosario: due giorni tra fede, tradizione e spettacolo

CALTANISSETTA – Fede, devozione e tradizione popolare tornano a incontrarsi a Sabucina, dove il 3 e 4 ottobre si svolgeranno i festeggiamenti in onore della Madonna Santissima del Rosario, appuntamento particolarmente sentito dalla comunità della borgata nissena.

Il programma religioso prenderà il via già nei giorni 1, 2 e 3 ottobre con il triduo di preparazione. Ogni sera, alle 18.30, è prevista la recita del Santo Rosario, seguita alle 19 dalla celebrazione della Santa Messa.



La serata di sabato 3 ottobre, al termine delle funzioni religiose, lascerà spazio anche ai momenti di aggregazione. Sul palco allestito all’esterno della chiesa si esibirà il noto comico palermitano “Sasà Salvaggio”. A presentare e animare la serata sarà Adriano Dell’Utri. A seguire si terrà la Sagra della Salsiccia, occasione per ritrovarsi e condividere uno dei momenti conviviali inseriti nel programma della festa.

Il momento centrale dei festeggiamenti arriverà domenica 4 ottobre. Alle 16.30 prenderà il via la tradizionale processione con la statua della Madonna, che partirà dalla cosiddetta “Porta della Madonna”, antistante la chiesa, e attraverserà contrada Sabucina accompagnata dal complesso bandistico.

Al rientro, alle 18.30, davanti alla piccola chiesa sarà celebrata la solenne Eucaristia, presieduta dal parroco di Santa Barbara, don Salvatore Giuseppe Pignatone.



I festeggiamenti proseguiranno con l’estrazione di numerosi premi messi a disposizione da aziende nissene, mentre a chiudere la giornata sarà il tradizionale spettacolo di fuochi pirotecnici.

Un ulteriore appuntamento è previsto mercoledì 7 ottobre: alle 18.30 sarà recitato il Santo Rosario e alle 19 verrà celebrata la Messa di ringraziamento in onore della Madonna Santissima del Rosario.

Alla manifestazione è prevista la partecipazione delle autorità cittadine, delle associazioni religiose e del mondo del volontariato. I fedeli avranno inoltre la possibilità di visitare il sacello votivo dedicato a Padre Pio da Pietrelcina, realizzato dal Comitato Pro-festeggiamenti.

L’iniziativa gode del patrocinio del Comune di Caltanissetta e del sostegno della Banca di Credito Cooperativo “G. Toniolo e San Michele” di San Cataldo, oltre che di diverse attività nissene.

Una festa che, ancora una volta, rinnova a Sabucina un legame fatto di fede, tradizione e senso di comunità, coinvolgendo residenti e fedeli in uno degli appuntamenti religiosi più radicati della borgata.