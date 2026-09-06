BCsicilia, l’8 settembre Bagheria l’iniziativa “Aurora Consurgens”: il sole della Natività di Maria illumina l’altare della chiesa a lei dedicata

Nel giorno in cui la Chiesa celebra la Natività della Beata Vergine Maria, i primi raggi del sole penetrano nell’edificio sacro di Bagheria a Lei dedicato, illuminandone suggestivamente l’altare. Un incontro tra luce, architettura e spiritualità che sarà al centro dell’iniziativa “Aurora Consurgens”, promossa da BCsicilia in collaborazione con la Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria e con il patrocinio del Comune di Bagheria. L’appuntamento è fissato per martedì 8 settembre 2026, alle ore 6.30, in piazza Garibaldi. Da qui i partecipanti percorreranno corso Umberto in direzione della chiesa, accompagnati da don Cosimo Scordato, che illustrerà il significato religioso e simbolico del fenomeno. All’alba, la luce del sole nascente entrerà nella chiesa fino a raggiungere l’altare, creando un’immagine di particolare intensità evocativa proprio nel giorno dedicato alla nascita della Vergine. Un momento nel quale il linguaggio dell’architettura e quello della fede sembrano fondersi, restituendo alla luce il suo antico valore di rinascita, speranza e presenza divina.Saranno presenti don Alerio Montalbano, Parroco della Parrocchia della Natività della Beata Vergine Maria; Maria Giammarresi, Presidente della sede BCsicilia di Bagheria, e Alfonso Lo Cascio, Presidente regionale di BCsicilia.L’iniziativa si concluderà con la celebrazione della Santa Messa.Per informazioni: e-mail bagheria@bcsicilia.it – tel. 339 4121267 – Facebook: BCsicilia Bagheria.