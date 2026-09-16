Basket. L’Invicta 93Cento brilla nel quadrangolare del PalaCannizzaro

È iniziata con un quadrangolare organizzato al PalaCannizzaro la marcia di avvicinamento dell’Invicta 93Cento al prossimo campionato di DR1. La formazione nissena, composta interamente da giocatori locali, ha affrontato le prime gare della nuova stagione dopo appena due settimane di preparazione, raccogliendo indicazioni già significative in vista dell’esordio ufficiale.

Nella gara mattutina l’Invicta ha affrontato il Nuovo Basket Canicattì, partendo con il piede sbagliato e trovandosi subito sotto 2-11. La reazione dei biancorossi, però, è stata immediata: già al termine del primo quarto la squadra aveva ricucito lo svantaggio, riuscendo poi a prendere progressivamente il controllo dell’incontro fino a chiuderlo con una convincente prova di forza. Un risultato ottenuto anche senza Giarrusso e Lombardo, assenti nella sfida del mattino. Nel pomeriggio, nella finale per il primo e secondo posto, l’Invicta ha affrontato la Cefalù Basket Academy, che in mattinata aveva superato l’ASA Sporting Club di Aci Sant’Antonio. Una gara certamente più impegnativa, contro una formazione che si presenta ai nastri di partenza come una delle squadre maggiormente attrezzate del prossimo campionato.

I nisseni sono stati costretti a inseguire per buona parte dell’incontro, riuscendo però nel finale a ribaltare l’inerzia e a portarsi avanti di tre lunghezze. Quando la vittoria sembrava ormai a portata di mano, è arrivata sulla sirena la tripla di Lucci, nuovo playmaker campano della formazione cefaludese, che ha riportato la partita in parità e mandato le due squadre all’overtime. Nel supplementare è stata Cefalù a conquistare il successo, ma la prestazione dell’Invicta ha comunque fornito risposte incoraggianti.

Per una squadra al lavoro da appena due settimane, confrontarsi alla pari con una delle realtà che si candidano a recitare un ruolo importante nel campionato rappresenta un primo banco di prova significativo. Il gruppo nisseno ha mostrato carattere, capacità di reazione e una buona intensità, elementi sui quali continuare a costruire nelle prossime settimane. Soddisfatto anche coach Falletta, che ha potuto raccogliere indicazioni positive dalle prime uscite stagionali e verificare sul campo i progressi di un gruppo ancora in fase di costruzione. L’obiettivo, adesso, sarà continuare a lavorare per arrivare all’inizio del campionato nella migliore condizione possibile.