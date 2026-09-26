Ascolti tv, Italia-Belgio su Rai1 domina la prima serata

(Adnkronos) – Boom di ascolti su Rai1 per la Nazionale di calcio. Ieri sera, venerdì 25 settembre, la partita di Nations League disputata all'Olimpico di Roma contro il Belgio è stata infatti seguita da 6.337.000 telespettatori pari al 34,2% di share. Secondo gradino del podio per Canale 5 con 'Grande Fratello Vip' visto da 1.783.000 telespettatori (share del 17%). Terzo posto per 'Quarto Grado' che su Retequattro ha ottenuto 941.000 telespettatori (share dell'8,2%). Fuori dal podio su Rai2 'L’Ispettore Coliandro 6' in replica ha interessato 827.000 telespettatori (share del 4,9%) mentre su La7 'Propaganda Live' ha registrato 668.000 telespettatori e il 5,5% di share. Su Italia1 'Cia' ha realizzato invece 645.000 telespettatori e il 4,4% di share e su Rai3 il programma 'Familiar Touch' è stato visto da 546.000 telespettatori raggiungendo uno share del 3%. Sul Nove 'Osteria Giacobazzi' ha totalizzato 422.000 telespettatori e il 2,7% mentre su Tv8 'Pechino Express – L’Estremo Oriente' ha conquistato 266.000 telespettatori e il 2,7% di share. Nell'access prime time su Canale 5 'La Ruota della Fortuna' è stata vista da 4.337.000 telespettatori (share del 22,9%).

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