Ascolti lunedì 14 settembre, ‘Temptation Island e poi… e poi…’ conquista il prime time

(Adnkronos) – Nella serata di ieri lunedì 14 settembre 'Temptation Island e poi… e poi…' su Canale 5 vince in prime time con 2.945.000 telespettatori e uno share del 20,2%. Secondo gradino dal podio per 'Il Giovane Montalbano 2' in replica che ha interessato 2.416.000 telespettatori (16,7% di share). Terza posizione in classifica per 'Lo Stato delle Cose' su Rai3 che ha conquistato 1.031.000 telespettatori (7,8% di share). A seguire, tra gli altri ascolti del prime time: Su Italia1 'The Protégé' (798.000 telespettatori, 5,1% di share), su La7 'La Torre di Babele' (716.000 telespettatori, 4,3% di share), su Rai2 'Boston Blue' (582.000 telespettatori, 3,8% di share), su Rete4 'Quarta Repubblica' (512.000 telespettatori, 4,4% di share), sul Nove 'Little Big Italy' (542.000 telespettatori, 3,3% di share) e su Tv8 'Django Unchained' (219.000 telespettatori, 1,8% di share). In access prime time: su Canale5, dopo 'Gira La Ruota della Fortuna' (3.529.000 telespettatori, 19,6% di share), 'La Ruota della Fortuna' ha raggiunto 4.267.000 telespettatori (22,7% di share) mentre su Rai1 'Affari Tuoi' ha totalizzato 3.968.000 telespettatori (21,2% di share).

—spettacoliwebinfo@adnkronos.com (Web Info)