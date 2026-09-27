Ambiente, Baffigo (Piùblu): “Lavoriamo affinché ognuno possa salvare mondo”

(Adnkronos) – "We can blu it! crede nei numeri. Quest'anno siamo riusciti a coinvolgere le scuole, dalla prima elementare fino all’università”. Così la vice presidente di Piùblu, Domitilla Baffigo, nel corso dell’ultima giornata dell’evento ‘We Can Blu It’ che si è tenuto a Roma il 25, il 26 e il 27 settembre sul Tevere. Nel corso dell’ultima giornata, centrale è stata la competizione organizzata dal gruppo Almaviva. “Siamo qui con tre generazioni che si confrontano per l'Almaviva Blu Ray in barca – ha proseguito parlando della gara -. Imbarcazioni che avranno atleti molto giovani, fino a quelli che hanno più di 80 anni. Per noi è questo il risultato più grande: essere qui tutti quanti insieme per celebrare l'ambiente e per lavorare affinché ogni giorno ognuno di noi possa far qualcosa di differente per salvare il nostro mondo”. “Il nostro desiderio è quello di far scendere i cittadini e turisti su queste sponde e far vedere quanto veramente sia bella la nostra città dal Tevere. Da qui puoi vedere i monumenti e poter fruire del fiume che è unico al mondo”, ha continuato. Poi si è soffermata sul grande successo registrato riguardo la prima Tiber Skiff che si è tenuta durante sabato 26 settembre. “E’ andata benissimo, eravamo in 73 singoli – ha sottolineato la vicepresidente di Piùblu – Il momento più bello quale è stato? Quando siamo arrivati qui a Castel Sant'Angelo e poi tutti insieme siamo ritornati su raccontandoci le emozioni provate”. Baffigo ha concluso rimarcando quanto emozionanti siano state le tre giornate di evento organizzato da Piùblu. “È stato veramente un momento molto intenso per noi singoli, ma anche per chi aveva la possibilità di vedere la gara e di fruire di questo spettacolo incredibile che la natura ci offre”.

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