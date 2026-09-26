Alfa Romeo Edizione Luna Rossa

(Adnkronos) – La collaborazione tra Alfa Romeo e Luna Rossa arriva su strada con una serie speciale dedicata a Junior, Tonale, Giulia e Stelvio. La nuova Edizione Luna Rossa debutta nel Golfo di Napoli in occasione della seconda Preliminary Regatta dell'America's Cup 2027 e si colloca al vertice dell'offerta dei quattro modelli. A identificarla sono il logo Alfa Romeo rosso, livree specifiche e una palette ispirata alle imbarcazioni del team italiano. Junior e Tonale adottano una nuova tonalità di grigio, dettagli Glossy Black e il caratteristico liner Luna Rossa lungo la fiancata. Nell'abitacolo debutta il 3D Knit, tecnologia utilizzata per i rivestimenti dei sedili e applicata per la prima volta all'interno di Stellantis. Junior monta cerchi da 18 pollici, mentre Tonale utilizza specifici 20 pollici. Junior è proposta con il 1.2 turbo ibrido da 145 CV, anche con trazione Q4, oppure nella variante elettrica da 156 CV con batteria da 54 kWh. Tonale offre invece motorizzazioni Hybrid, Diesel e Plug-In Hybrid Q4, quest'ultima accreditata di 270 CV. Giulia e Stelvio puntano su una caratterizzazione più sportiva, facendo largo uso della fibra di carbonio. Nell'abitacolo compaiono pelle ed ECONYL, tessuto in nylon riciclato ottenuto anche recuperando reti da pesca dai fondali marini. Entrambe adottano il 2.2 turbodiesel da 160 o 210 CV, con cambio automatico a otto rapporti e trazione posteriore oppure integrale Q4. La partnership comprende anche una collaborazione tecnica: Alfa Romeo mette a disposizione competenze nella simulazione e nell'analisi virtuale, partecipando inoltre allo sviluppo dei software che controllano i circuiti destinati a movimentare le vele di Luna Rossa.

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