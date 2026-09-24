A Palermo la nona edizione di Piano City, nel weekend 41 concerti nei quartieri della città / Video

PALERMO (ITALPRESS) – Un appuntamento ormai fisso nel panorama musicale dell’autunno palermitano: è tutto pronto per la nona edizione di Piano City, con 41 spettacoli che da domani a domenica accompagneranno la città coinvolgendo diversi quartieri. L’evento, realizzato in sinergia tra Comune, Fondazione Teatro Massimo e Associazione Piano City Palermo, è stato presentato al Teatro Massimo: presenti il sovrintendente della Fondazione Marco Betta, l’assessore comunale alla Cultura Antonio Rini e il direttore artistico Francesco Taskayali. Denominatore comune di ciascun concerto sarà naturalmente il pianoforte.

Si comincia domani sera alle 21 al Teatro Massimo con Alfonso Peduto, protagonista di un concerto a cavallo tra minimalismo americano, tradizione classica e linguaggi contemporanei; a chiudere, domenica alle 19, sarà invece il compositore Martin Listabarth a piazza Magione. Particolarmente caratteristici i due appuntamenti alle 6 di mattina: al Porticciolo Sant’Erasmo sabato con Johanna Summer, a piazza del Parlamento domenica con Andrej su Marte. Il resto sarà un lungo itinerario musicale che andrà a toccare diversi spazi di Palermo: teatri, musei, piazze, palazzi storici, giardini, stazioni, biblioteche e spazi monumentali. Anche sui generi musicali ci sarà grande varietà: classica, jazz, elettronica, improvvisazione, minimalismo e composizione contemporanea.

“Penso che questa collaborazione tra Piano City, Comune di Palermo e Teatro Massimo sia nata come un’eredità di generazioni e con una grande sedimentazione che finalmente è diventata presente – sottolinea Betta, – Ogni generazione riceve qualcosa da quelle che l’hanno preceduta e noi abbiamo il compito di rigenerarlo e consegnarlo: Piano City è una grande immaginazione che è diventata realtà, c’è da nove anni e rende Palermo musica. È una città che risuona: in questo senso la grande responsabilità di tutti gli artisti e dei lavoratori del Teatro Massimo è proprio quella di superare il cortocircuito del passato che diventa presente e che a sua volta diventa futuro, nonché di creare qualcosa di cui potremmo pensare che non ce ne stiamo rendendo conto. La bellezza di questo progetto è che Palermo è musica e rende testimonianza anche al Teatro Massimo: Piano City è diventato il modo di raccontare questa musicalità di Palermo che risuona”.