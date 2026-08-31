Il Castello di Mussomeli apre le sue porte alla storia: stasera la rievocazione de “La Congiura dei Baroni”

MUSSOMELI -Stasera, l’imponente maniero medievale farà da scenario a “La Congiura dei Baroni”, una rappresentazione teatrale rievocativa pensata per accompagnare spettatori e visitatori in un suggestivo viaggio nel passato, restituendo vita, attraverso il teatro e lo spettacolo, alle atmosfere e alle vicende della Sicilia medievale. La serata vedrà la partecipazione, accanto agli attori, di importanti realtà artistiche impegnate nella valorizzazione della tradizione e dello spettacolo storico: Compagnia Ferro e Fuoco, I Musici delle Terre di Marineo e I Giullari della Compagnia Batarnù. n programma articolato, dunque, che trasformerà gli spazi del Castello in un vero e proprio palcoscenico a cielo aperto, dove narrazione, musica, animazione e rievocazione si intrecceranno per offrire al pubblico un’esperienza immersiva. Quattro rappresentazioni in programma. La rievocazione sarà proposta in quattro spettacoli, con convocazione del pubblico anticipata rispetto all’orario di inizio: – ore 20:00 — convocazione ore 19:15; – ore 21:00 — convocazione ore 20:15, – ore 22:00 — convocazione ore 21:15, – ore 23:00 — convocazione ore 22:15. I posti disponibili sono limitati. Per agevolare l’accesso e ridurre i tempi di attesa all’ingresso, è possibile prenotare il biglietto online attraverso la piattaforma dedicata. L’iniziativa rappresenta un’occasione per vivere il Castello di Mussomeli non soltanto come straordinario monumento e testimonianza del passato, ma come luogo vivo di cultura, memoria, spettacolo e valorizzazione del territorio. La manifestazione si inserisce in una più ampia prospettiva di promozione del patrimonio storico e culturale di Mussomeli, attraverso modalità capaci di avvicinare un pubblico sempre più ampio alla conoscenza della storia e dei luoghi identitari della Sicilia. Appuntamento dunque a lunedì 31 agosto al Castello di Mussomeli, per una serata in cui la storia tornerà a vivere tra le mura dell’antico maniero.