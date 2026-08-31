Traffico di stupefacenti a Roma Est, sequestrati 13 Kg di droga e 2 arresti

ROMA (ITALPRESS) – I Finanzieri del Comando Provinciale di Roma hanno arrestato due persone e sequestrato oltre 13 chilogrammi di sostanze stupefacenti. L’operazione, condotta nel quartiere di Castelverde, nel quadrante est della Capitale, ha consentito di sottrarre al circuito illegale 3,1 chilogrammi di cocaina e 10,2 chilogrammi di hashish, già confezionati e destinati alla vendita, intercettando un consistente quantitativo di droga prima della sua immissione nelle piazze di spaccio, dove avrebbe potuto raggiungere un valore complessivo stimato sul mercato al dettaglio in circa 350 mila euro. Nel corso delle attività sono stati sequestrati anche 2.600 euro in contanti e due orologi di lusso di marca “Rolex”. L’operazione ha preso avvio da un controllo d’iniziativa effettuato da una pattuglia delle Fiamme Gialle impegnata nel presidio del territorio. Dopo aver intimato l’alt a un uomo, i Finanzieri hanno rilevato un atteggiamento di particolare nervosismo che, insieme agli esiti delle prime verifiche sul suo conto, ha indotto i militari ad approfondire il controllo. Gli accertamenti, proseguiti con il supporto delle unità cinofile del Gruppo di Fiumicino, sono stati quindi estesi alle immediate adiacenze dell’abitazione dell’uomo, dove, all’interno di un cassonetto per la raccolta differenziata, è stato rinvenuto un primo involucro contenente cocaina. Le successive verifiche presso l’abitazione hanno consentito di rinvenire denaro contante e due orologi di lusso. Il fiuto del cane antidroga Holly ha poi indirizzato le ricerche verso un immobile adiacente, nella disponibilità di un’altra persona. All’interno della seconda abitazione, occultati nei cassettoni della testiera di un letto, sono stati scoperti e sequestrati 3 panetti di cocaina e 103 panetti di hashish. Al termine delle operazioni, le sostanze stupefacenti, il denaro contante e gli orologi di lusso sono stati sottoposti a sequestro, mentre i due sono stati arrestati in flagranza di reato per violazioni alla normativa in materia di stupefacenti. Nel corso del successivo giudizio per direttissima, gli arresti sono stati convalidati dall’Autorità Giudiziaria e i due indagati sono stati sottoposti alla misura degli arresti domiciliari, in attesa della sentenza del Tribunale di Roma.

– Foto: da Video Guardia di Finanza –

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