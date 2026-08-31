Sicilia, prende a calci donna: arrestato

Una lite, poi l’aggressione e la fuga in strada della donna, rimasta a terra. Si e’ concluso con l’arresto di un 52enne l’intervento dei carabinieri di Viagrande, ai piedi dell’Etna, avvertiti di un episodio violento avvenuto nella periferia di Pedara. I carabinieri hanno raggiunto rapidamente il luogo indicato e al loro arrivo hanno trovato la donna a terra sull’asfalto e un uomo a poca distanza. I militari hanno immediatamente bloccato quest’ultimo in sicurezza e soccorso la donna. Secondo quanto emerso, durante una lite scoppiata a bordo dell’auto, il 52enne avrebbe colpito la donna con un violento calcio, facendola cadere fuori dall’abitacolo. La donna e’ stata accompagnata al pronto soccorso, da dove e’ stata successivamente dimessa con una prognosi di 10 giorni. L’uomo e’ stato arrestato per maltrattamenti in famiglia. Ora e’ ai domiciliari