Sicilia, donna “contesa”: 21enne accoltellato per non aver mostrato una chat, denunciati padre e figlio

Un’aggressione avvenuta nel cuore della notte, una vittima ferita con diversi fendenti e un’auto in fuga. È da questi elementi che è partita l’indagine dei carabinieri della Stazione di Adrano che, in pochi giorni, hanno ricostruito la vicenda e identificato i presunti autori dell’aggressione: un 39enne e un 17enne, padre e figlio, entrambi residenti nel paese in provincia di CATANIA. L’episodio si è verificato nella notte del 3 agosto scorso, in piazza Armando Diaz, dove la vittima, un 21enne del posto, aveva incontrato padre e figlio per chiarire una precedente vicenda di natura sentimentale con una familiare dei due. La discussione, però, sarebbe degenerata quando il 39enne e il 17enne avrebbero chiesto alla vittima di consegnare il cellulare per controllare le chat con la donna legata ai due indagati. Al rifiuto del 21enne, che si è voltato per allontanarsi, il 17enne lo avrebbe colpito alle spalle con uno strumento da punta e taglio, per poi scappare insieme al 39enne a bordo di una utilitaria. La vittima, immediatamente soccorsa, è stata trasportata al pronto soccorso dell’ospedale di Biancavilla, dove i medici l’hanno dimessa con una prognosi di 15 giorni. Gli investigatori dell’Arma, dopo aver raccolto le prime informazioni dalla vittima e dal fratello, hanno avviato le indagini, acquisendo anche le immagini delle telecamere di videosorveglianza presenti in zona, per ricostruire l’esatta dinamica dei fatti. E’ stato così possibile risalire all’identità dei due responsabili dell’aggressione che sono stati denunciati per lesioni personali aggravate in concorso. Il 17enne è indagato anche per porto ingiustificato di oggetti atti a offendere.