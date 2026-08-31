MILANO (ITALPRESS) – Torna la Festa delle Offerte Seconda Mano di Amazon, che dal 1° al 10 settembre offre ai clienti prezzi ulteriormente scontati su prodotti resi e ricondizionati di alta qualità.

Decine di migliaia di articoli, tra cui quelli dei settori elettronica, cucina, gaming e fai da te, saranno disponibili a prezzi ulteriormente scontati. In Europa Amazon offre oltre 60 milioni di articoli resi e ricondizionati in quasi tutte le categorie merceologiche, aiutando i clienti a risparmiare e a mantenere i prodotti in uso più a lungo.

“Il nostro ultimo investimento di oltre quattro miliardi di dollari in competenze, tecnologie e persone dedicate al ricondizionamento in Europa sta permettendo di dare una seconda possibilità a un numero sempre maggiore di prodotti resi”, ha dichiarato Rory Feldman, responsabile dei Resi e del Recommerce di Amazon in Europa. “Lo scorso anno i clienti hanno risparmiato 380 milioni di euro acquistando prodotti di seconda mano su Amazon e la domanda continua a crescere, con vendite dell’usato che in Europa hanno superato i 2 miliardi di euro. La Festa delle Offerte Seconda Mano di Amazon offre ai clienti sconti ancora più vantaggiosi, con ogni prodotto rigorosamente ispezionato dai nostri specialisti qualificati”.

I clienti che in Europa acquistano prodotti resi e ricondizionati di qualità su Amazon risparmiano già in media il 20% rispetto ai corrispondenti prodotti nuovi. Durante la Festa delle Offerte Seconda Mano di Amazon, potranno beneficiare di sconti ancora maggiori su prodotti con livello di condizione “Buono”

di brand come Apple, Sony, Samsung, Beats e LEGO, rispetto al prezzo consigliato dello stesso prodotto nuovo. PC, elettronica di consumo, elettrodomestici da cucina e articoli per il fai da te sono tra le categorie di prodotto più vendute in Italia.

Amazon sviluppa strumenti per aiutare i clienti a trovare il prodotto giusto già al primo acquisto. I riepiloghi delle recensioni generati dall’intelligenza artificiale e le dettagliate informazioni di prodotto permettono di scegliere con maggiore sicurezza. Grazie alla tecnologia di raccomandazione delle taglie, oltre il 90% dei clienti che compra quella consigliata si dichiara soddisfatto del proprio acquisto.

Amazon segnala inoltre i prodotti con tassi di reso elevati, invitando i clienti a consultare descrizioni e recensioni prima di procedere all’acquisto.

Quando i resi si verificano, la priorità è far sì che i prodotti possano essere utilizzati nuovamente.

Amazon ispeziona tutti i resi dei clienti, testandoli, igienizzandoli e, se necessario, riparandoli. Gli articoli in condizioni perfette tornano in vendita come nuovi. Gli altri vengono venduti a prezzo scontato, con sconti maggiori per i prodotti in condizione “usato” rispetto a quelli “come nuovo”. I prodotti non idonei alla rivendita ma ancora in buone condizioni e utilizzabili vengono donati da Amazon alle organizzazioni non profit partner in tutta Europa, per dare loro una seconda vita presso le famiglie e le comunità che ne hanno bisogno. Nel 2025 Amazon e i suoi partner di vendita hanno donato oltre 35 milioni di prodotti in Europa, inclusi molti prodotti provenienti dai resi.

Amazon rivende articoli usati, resi e ricondizionati attraverso due programmi principali, entrambi supportati dal servizio clienti e dalle politiche di reso di Amazon: Amazon Seconda Mano offre prodotti usati e a scatola aperta a prezzi scontati. Questi articoli vengono sottoposti a un’accurata ispezione e sono accompagnati da descrizioni delle condizioni, da “Come nuovo” ad “Accettabile”, in modo che i clienti possano prendere una decisione d’acquisto informata a un prezzo che riflette le condizioni del prodotto. Amazon Renewed offre prodotti ricondizionati venduti dai partner di vendita qualificati di Amazon. Ogni prodotto è sottoposto a ispezione, pulizia e test professionali prima di essere offerto a prezzi competitivi.

Amazon propone prodotti di seconda mano in Europa da oltre 20 anni. Da allora l’azienda ha continuato a investire nell’offerta di questi articoli: dal 2009 vende prodotti resi e con scatola aperta e nel 2014 ha introdotto i prodotti professionalmente ricondizionati.

– news in collaborazione con Amazon-

– foto ufficio stampa Amazon –

(ITALPRESS).