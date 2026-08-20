Su un viadotto ritrovata dalla Polizia auto ferma danneggiata e un uomo di 50 anni morto: è caccia all’auto che lo ha urtato

Una pattuglia della Polizia Stradale del Distaccamento di Castelvetrano, durante un normale servizio di controllo lungo l’A29 dir, ha notato una Peugeot 206 rossa ferma sul margine destro della carreggiata in direzione Trapani. L’auto si trovava al chilometro 20+100, sul viadotto “Binuara”, poco prima dello svincolo di Fulgatore. Il mezzo presentava diversi danni lungo la fiancata sinistra, ma all’interno non c’era nessuno. Gli agenti hanno quindi controllato l’area circostante. In corrispondenza del punto in cui si trovava la Peugeot è stato rinvenuto, sotto il viadotto, il corpo senza vita di una persona.

La vittima, secondo quanto riportato su Virgilio Notizie, è stata successivamente identificata in Enzo Veltri Barraco Alestra, 50 anni. Secondo le prime valutazioni, la morte sarebbe riconducibile a una precipitazione dal viadotto. Resta però da stabilire con precisione che cosa sia accaduto nei momenti precedenti e, soprattutto, quale eventuale rapporto vi sia tra l’incidente stradale e la caduta. Un elemento importante emerge dagli accertamenti effettuati sulla Peugeot è che i danni riportati sarebbero compatibili con un urto avvenuto sul posto con un’altra vettura.

Ed è proprio su questa automobile che adesso si concentrano le ricerche. Il mezzo coinvolto nell’incidente si sarebbe allontanato dopo l’impatto e non è stato ancora identificato. Le indagini sono coordinate dalla Procura della Repubblica di Trapani e condotte dalla Sezione Polizia Stradale di Trapani. Gli investigatori stanno analizzando le tracce trovate sulla Peugeot, che potrebbero appartenere alla vettura entrata in collisione con quella della vittima. Al vaglio anche le immagini registrate dai sistemi di videosorveglianza presenti lungo il percorso.

L’obiettivo è ricostruire gli spostamenti dei veicoli, identificare l’auto che avrebbe urtato la Peugeot e capire soprattutto se e come l’incidente stradale sia collegato alla morte del cinquantenne. Al momento, dunque, la dinamica resta aperta. Quello del viadotto Binuara non viene trattato soltanto come il ritrovamento di una persona precipitata: c’è un incidente, c’è un altro veicolo da trovare e c’è una sequenza di fatti che gli investigatori stanno cercando di mettere nel giusto ordine.