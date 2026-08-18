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Caltanissetta. Contributi a fondo perduto, 7 nuove attività in centro storico. L’assessore Delpopolo: “Risultato importante, ma anche un punto di partenza”

Redazione 3

Caltanissetta. Contributi a fondo perduto, 7 nuove attività in centro storico. L’assessore Delpopolo: “Risultato importante, ma anche un punto di partenza”

Mar, 18/08/2026 - 11:17

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Centro storico, successo per il bando da 10.000 euro a fondo perduto

L’Assessorato alle Attività Produttive del Comune di Caltanissetta esprime grande soddisfazione per l’esito del bando che ha previsto la concessione di contributi a fondo perduto fino a 10.000 euro destinati alle piccole e medie imprese che scelgono di avviare una nuova attività nel centro storico cittadino.

Sono state 11 le imprese che hanno partecipato all’avviso pubblico, a testimonianza del forte interesse suscitato dall’iniziativa. Al termine della procedura, 7 attività si sono aggiudicate il finanziamento e potranno avviare a brevissimo la propria attività nel centro storico, ovvero: una Hamburgheria, un panificio, due ristoranti/pizzerie, un centro artistico-culturale con somministrazione di alimenti e bevande, uno studio di supporto social media manager che offrirà anche supporto multimediale e un ristorante di couscous.

Si tratta di un risultato significativo che consentirà, nei prossimi mesi, di vedere accendersi sette nuove luci nel cuore della città, con tutti i benefici che ciò comporta in termini di rilancio economico, maggiore attrattività, incremento della sicurezza urbana e valorizzazione del patrimonio commerciale e sociale del centro storico.

“Il risultato raggiunto – dichiara l’Assessore alle Attività Produttive, Guido Delpopolo – ci rende particolarmente orgogliosi. Questo bando nasceva con l’obiettivo di sostenere concretamente chi decide di investire nel nostro centro storico e la partecipazione di ben undici imprese dimostra che la strada intrapresa è quella giusta, infatti, questo finanziamento a fondo perduto sarà riproposto ogni anno, così da provare ad avviare sino a 10 nuove attività all’anno in centro storico”.

“Le sette nuove attività che apriranno a breve rappresentano molto più di semplici esercizi commerciali: sono un segnale di fiducia verso Caltanissetta e verso il futuro del nostro centro storico, infatti alle 7 nuove attività va il plauso dell’Amministrazione, in quanto ogni saracinesca che si alza significa nuove opportunità di lavoro, maggiore vivibilità, più servizi per i cittadini e una città che torna a crescere partendo dal suo cuore.”

L’Assessore sottolinea come l’iniziativa rappresenti un tassello della più ampia strategia dell’Amministrazione comunale finalizzata alla rigenerazione urbana e al rilancio del tessuto economico cittadino, attraverso strumenti concreti di sostegno alle imprese.

“Il nostro impegno – conclude Delpopolo – è quello di continuare a mettere in campo misure che favoriscano nuovi investimenti e incentivino chi sceglie di fare impresa a Caltanissetta. Le sette nuove aperture rappresentano un risultato importante, ma anche un punto di partenza. Vogliamo un centro storico sempre più vivo, dinamico e attrattivo, capace di tornare ad essere il punto di riferimento della vita economica, sociale e culturale della nostra città.”

L’Assessorato alle Attività Produttive continuerà a lavorare per intercettare nuove opportunità di finanziamento e sostenere tutte quelle iniziative capaci di generare sviluppo, occupazione e crescita, confermando la volontà dell’Amministrazione comunale di investire con determinazione sul futuro del centro storico di Caltanissetta.

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