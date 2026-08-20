Santa Caterina in festa per il 60° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di padre Michele Quattrocchi

SANTA CATERINA. Una giornata veramente indimenticabile per la comunità caterinese: è stato infatti festeggiato il 60° anniversario dell’ordinazione sacerdotale di Padre Michele Quattrocchi, parroco caterinese. L’evento è stato celebrato oggi durante la Santa Messa delle ore 11.

Sessant’anni di sacerdozio, dedicati al servizio della Chiesa e degli altri, mantenendo sempre un legame profondo e sincero con la comunità caterinese. Parole di elogio ha avuto il sindaco nei riguardi di padre Michele Quattrocchi al quale ha rivolto i più sinceri auguri e la più sentita riconoscenza, con l’affetto e la gratitudine di tutta Santa Caterina Villarmosa.