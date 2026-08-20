Bompensiere. Segnalazioni al sindaco di acqua non limpida: il primo cittadino raccomanda di non usarla per consumo alimentare

Alcuni utenti hanno segnalato che l’acqua fornita non risulta limpida. A mia volta ho segnalato il problema al gestore che ha attivato i protocolli di verifica. A comunicarlo è stato il sindaco Salvatore Virciglio sulla pagina ufficiale Facebook del Comune.

Il primo cittadino ha specificato che, al momento, NON è pervenuta nessuna comunicazione di non utilizzabilità dell’acqua per consumo umano. Tuttavia – ha concluso – prudenzialmente, ha invitato coloro che dovessero notare una colorazione non limpida dell’acqua ad astenersi dal suo consumo.