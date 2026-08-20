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Bompensiere. Segnalazioni al sindaco di acqua non limpida: il primo cittadino raccomanda di non usarla per consumo alimentare

Redazione 1

Bompensiere. Segnalazioni al sindaco di acqua non limpida: il primo cittadino raccomanda di non usarla per consumo alimentare

Gio, 20/08/2026 - 09:26

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Alcuni utenti hanno segnalato che l’acqua fornita non risulta limpida. A mia volta ho segnalato il problema al gestore che ha attivato i protocolli di verifica. A comunicarlo è stato il sindaco Salvatore Virciglio sulla pagina ufficiale Facebook del Comune.

Il primo cittadino ha specificato che, al momento, NON è pervenuta nessuna comunicazione di non utilizzabilità dell’acqua per consumo umano. Tuttavia – ha concluso – prudenzialmente, ha invitato coloro che dovessero notare una colorazione non limpida dell’acqua ad astenersi dal suo consumo.

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