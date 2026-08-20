Al via dal 21 agosto la 57ª Sagra del Pesce di Pozzallo: tre giorni tra gusto, arte e musica

Il mare di Pozzallo, questa volta, sarà fatto di sale. È l’elemento più curioso e originale della 57ª Sagra del Pesce, che da domani, venerdì 21 agosto, fino a domenica 23 agosto porterà in città tre giorni di gastronomia, musica, arte e cultura. Già da oggi in Piazza Municipio, circa 30 Maestri Infioratori di Noto realizzeranno infatti un grande bozzetto artistico di circa 50 metri quadrati, utilizzando ben 1.100 chili di cristalli di sale colorato. Il disegno riprodurrà alcuni dei simboli più riconoscibili di Pozzallo: il sole, il mare, la Torre Cabrera, le barche dei pescatori, i pesci e le onde.

Un’opera fortemente legata alla storia e all’identità del territorio. Il progetto è diretto artisticamente da Oriana Montoneri, presidente dell’Associazione Maestri Infioratori di Noto, insieme a Francesco Bufalino, autori del disegno.

È un incontro ideale tra due tradizioni: quella marinara di Pozzallo e quella dell’arte effimera degli infioratori di Noto. E il materiale scelto non è casuale: il sale diventa infatti il mezzo attraverso cui raccontare una città che nel mare ha uno dei suoi elementi identitari più forti.

«Abbiamo voluto che questa edizione della Sagra raccontasse Pozzallo anche attraverso immagini e linguaggi diversi dalla gastronomia – spiega il sindaco Roberto Ammatuna – L’installazione realizzata con il sale è particolarmente significativa perché mette insieme arte e territorio e richiama alcuni simboli che appartengono alla nostra storia: la Torre Cabrera, le barche, i pesci, il mare. Dopo 57 anni la Sagra continua a cambiare insieme alla città, ma conserva il suo elemento più importante: l’autenticità».

Cinquantasette anni di Sagra significano anche cinquantasette anni di trasformazioni della città e del territorio, ma con un filo conduttore rimasto intatto: il rapporto con il mare e con la tradizione dei pescatori.

Pozzallo è l’unica città di mare della provincia di Ragusa e la Sagra rappresenta uno dei momenti in cui questa identità viene messa maggiormente in evidenza. Non soltanto attraverso la memoria della marineria, ma anche attraverso una cucina che continua a portare sulle tavole il pescato e le ricette della tradizione.

Da domani sera il cuore della manifestazione sarà Piazza delle Rimembranze, dove il villaggio gastronomico proporrà una formula sempre più orientata allo street food. Dalle 19 all’una sarà possibile assaggiare numerose specialità a base di pesce, in un percorso che parte dalla cucina marinara tradizionale e arriva a proposte più contemporanee.

Il protagonista resta il pesce azzurro, con sarde, sgombri e altre varietà del pescato. Tra le proposte ci saranno il coppo di pesce fritto, con anelli di totano, gamberi e pesciolino di paranza, il cous cous con gamberi, calamari e cozze, le linguine al nero di seppia, la seppia arrosto e l’insalata mediterranea.

Non mancheranno poi sarde a beccafico, polpette di sarde, mafalda con tonno e cipolla, mafalda con pesce spada e caponata, burger di gamberi e paella di mare. Ad arricchire il percorso gastronomico saranno anche gli showcooking, con Elisa Montagno e gli chef Marcantonio Blanco e Luca Giannone, che proporranno momenti di cucina dal vivo dedicati alla valorizzazione dei prodotti del mare. A guidare le serate sarà invece Alessia Gulino, presentatrice della manifestazione.

Una proposta che punta sull’immediatezza dello street food senza rinunciare alla qualità e soprattutto al legame con la cucina della costa.

«La tradizione dei pescatori è una parte della nostra storia che vogliamo continuare a raccontare – sottolinea il vicesindaco e assessore al Turismo Raffaele Monte – Oggi abbiamo l’esigenza di parlare anche a un pubblico che cerca esperienze semplici, immediate e conviviali. Lo street food ci permette di farlo, mantenendo però il pesce e i sapori della nostra cucina al centro. La Sagra deve essere contemporaneamente memoria e festa, identità e divertimento».

E proprio il divertimento sarà un’altra componente fondamentale della manifestazione. Il programma musicale accompagnerà le tre serate con grandi ospiti nazionali e numerosi artisti locali, mantenendo la piazza animata fino a tarda notte.

Particolare attesa per Naïfe, cantautrice e interprete pozzallese che il 22 agosto salirà sul palco di Piazza delle Rimembranze. Naïfe e la sua band sono stati recentemente selezionati per la diretta del Sanremo New Talent, un’esperienza che ha portato il talento pozzallese anche su una ribalta nazionale. Variegata la line up: venerdì 21 agosto saranno protagonisti i Musical Jackson Friends e Deborah Iurato; sabato 22 toccherà a Francesca Lanza, Marco Ligabue e Naïfe, mentre domenica 23 la chiusura sarà affidata ai Falsi D’Autore e a DJ Jad e Wlady from Articolo 31. Sempre domenica spazio anche all’animazione latina firmata Salsa Tumbao Event, anche loro pozzallesi, per una serata all’insegna del ritmo e del divertimento. La presenza degli artisti del territorio affianca così i grandi nomi della line-up, rafforzando il carattere partecipativo della manifestazione e offrendo una vetrina anche alle energie creative di Pozzallo.

Il racconto del mare proseguirà inoltre attraverso mostre, installazioni e momenti di approfondimento. Allo Spazio Cultura Meno Assenza è in corso fino al 25 agosto la mostra personale di pittura del maestro Nunzio Barrera, promossa dal Gruppo A.N.M.I. di Pozzallo con il patrocinio del Comune, nell’ambito del progetto “Orizzonti d’Autore” e della rassegna “Letture sul Mare”. A questa esposizione si affiancano altre iniziative dedicate al tema marino, tra installazioni fotografiche e pannelli dedicati ai fondali, e il Laooconte Project, che propone un tributo a Luna Rossa dal titolo “La donna nella società moderna”, a cura degli artisti Filippo e Maria Giudice.

Nel corso della tre giorni è previsto anche un convegno dedicato al mare e alle sue tematiche, ampliando il programma oltre la dimensione puramente gastronomica. L’obiettivo è costruire un racconto complessivo di Pozzallo: il mare come risorsa, paesaggio, memoria, lavoro, cultura e identità. La Sagra diventa così anche uno strumento per rafforzare il senso di appartenenza a un territorio, mettendo insieme ciò che Pozzallo è stata e ciò che è oggi.

La manifestazione è finanziata dall’Unione Europea e promossa dall’Assessorato dell’Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea – Dipartimento della Pesca, dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa e dal Comune di Pozzallo.

La 57ª Sagra del Pesce di Pozzallo si svolgerà dal 21 al 23 agosto in Piazza delle Rimembranze, dalle 19 all’una. Tre giorni di street food, degustazioni, showcooking, musica, spettacoli, arte e cultura, con il mare come filo conduttore. Informazioni sul sito web www.sagradelpescedipozzallo.it e sui canali social della manifestazione.