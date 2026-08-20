Gratta e Vinci, Sicilia: nel Trapanese vinti 50mila euro con “Numerissimi”

Il Gratta e Vinci premia la Sicilia. Come riporta Agipronews, nell’ultima settimana a Castellammare del Golfo, in provincia di Trapani, sono stati vinti 50mila euro presso il punto vendita in Viale Umberto I, 2.
Secondo un’elaborazione di Agipronews, nell’ultimo anno in Sicilia la spesa complessiva per i giochi — ovvero la raccolta meno le vincite dei giocatori — si conferma pari a 1,7 miliardi di euro, in linea con i dodici mesi precedenti. Per quanto riguarda la provincia di Trapani si registra, invece, un aumento: rispetto ai 134 milioni spesi nel 2024 si è passati ai 136,8 milioni del 2025, con una crescita pari al 2%.